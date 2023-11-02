Делегация Azersun Holding посетила офис компании Canon CEE GmbH в Вене

25 октября 2023 года делегация, состоящая из представителей Azersun Holding, ведущей группы компаний Азербайджана страны, работающей в сфере производства продуктов питания, розничной торговли и сельского хозяйства, а также компании Gulfstream Distribution, одного из крупнейших IT-дистрибьюторов на рынке Азербайджана, посетила с визитом офис компании Canon CEE GmbH в Вене (Австрия). Азербайджанскую делегацию принимали Максим Бойко, директор по продажам и маркетингу B2C, Сашо Лукич (Saso Lukic), директор по продажам и маркетингу B2B, и Алишер Каримов региональный менеджер Canon CEE, отвечающий за работу в 9 странах, включая и Азербайджан.

Основным предметом посещения европейского офиса Canon стало знакомство с флагманским продуктом компании по управлению инфраструктурой uniFLOW. Данная система гибко подходит к реализации необходимых политик печати, позволяя вывести компанию на принципиально новый уровень безопасности и добиться существенного снижения текущих расходов. Кроме того, система uniFLOW обеспечивает инфраструктуру печати разнообразными функциями. Это мультивендорный продукт, подразумевающий возможность различных вариантов интеграции печатных устройств в систему.

Следует отметить, что в последнее время прослеживается повышенный интерес к подобного рода решениям со стороны азербайджанских компаний. Ранее в качестве основных заказчиков подобных систем выступали международные компании с устоявшейся глобальной практикой внедрения систем по управлению инфраструктурой печати. Во многих случаях системы имплементировались как составляющие комплексных проектов по аутсорсингу печати и обеспечивали основной функционал контроля и управления. Сейчас мы можем смело заявить, что впервые азербайджанская компания приступает к реализации столь масштабного проекта, подразумевающего внедрение системы управления инфраструктурой печати. В будущем это станет толчком для перехода многих организаций из Азербайджана на подобные решения в рамках их внутренней стратегии.

Учитывая тот факт, что Azersun Holding в последние годы реализует стратегию цифровизации своих бизнес-процессов, явным примером чего является переход группы компаний на решения компании SAP, интерес к решениям уровня Canon uniFLOW является вполне обоснованным. Помимо экономической выгоды, на первый план для Azersun Holding выходят повышение эффективности работы и безопасности данных, автоматизация, а также сокращение расходов.