Azercell в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана объявляет о старте социальной кампании «Обещаю!»

По единогласному решению государств-членов ЮНЕСКО, начиная с 2019 года, каждый первый четверг ноября отмечается как Международный день борьбы с насилием и травлей в школе, в том числе борьбы с кибербуллингом. К этой дате и приурочен старт кампании «Обещаю!», реализуемой ООО «Azercell Telecom» совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана. Наряду с пропагандой занятий спортом и здорового образа жизни, данный проект также затрагивает глобальную проблему буллинга, которая особенно актуальна среди детей-подростков и молодежи всего мира.

Как известно, произвол, приводящий к травле и насилию в среде подростков, и неоднократное агрессивное поведение оказывают негативное влияние на их здоровье, полноценное развитие, образование и жизнь в целом. Социальная кампания «Обещаю!» направлена на повышение сознательности, предотвращение насилия и психологической травли в среде подростков, а также учит детей и взрослых тому, что буллинг как при личном общении, так и в цифровом пространстве — это выходящее за нормы этики токсичное поведение.

Azercell и Федерация дзюдо Азербайджана призывают молодежь и все общество избегать неподобающего и вредоносного поведения, уважать границы других людей и ориентироваться на такие ценности, как дружба, вежливость, смелость. К этому проекту уже присоединились известные дзюдоисты, легкоатлеты, а также социально активные люди.

В рамках акции в школах и отделениях Федерации дзюдо будут проводиться образовательные мероприятия среди школьников. Детям будут вручены соответствующие сертификаты и браслеты, символизирующие их объединение вокруг добровольного движения против травли и насилия.

Обещаем, что мы всегда и везде будем относиться к окружающим с уважением!