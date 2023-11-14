Bloomberg: Apple разрешит установку приложений на iPhone из сторонних магазинов в Европе

Журналист Марк Гурман из Bloomberg в своей очередной рассылке Power On сообщил, что в первой половине 2024 года у пользователей iPhone из стран Европейского союза появится возможность устанавливать приложения в обход App Store. Владельцы iPhone смогут покупать и скачивать приложения напрямую с сайтов разработчиков.

На такой шаг Apple пойдет в связи с принятым на территории ЕС законом о цифровых рынках (DMA), обязывающим открывать компаниям свои сервисы и платформы другим разработчикам. Не соблюдение закона накладывает штраф в размере до 20% от годовой глобальной выручки.

Гурман отметил, что Apple будет строго контролировать эту функцию, чтобы она не навредила безопасности пользователей. Речь идет о проверках подлинности и защищенности приложений, которые владельцы iPhone будут скачивать не из App Store.

Возможность скачивать и устанавливать приложения на iPhone из сторонних источников должна появиться в одном из крупных обновлений iOS 17.

Ранее Apple выступала категорически против подобных инициатив, настаивая, что это «подорвет защиту конфиденциальности и безопасности системы».