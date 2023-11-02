Baidu запустила платную версию Ernie Bot — аналог ChatGPT

В середине октября Baidu представила новую версию большой языковой модели Ernie. На презентации соучредитель компании Робин Ли (Robin Li) заявил, что теперь ИИ-модель Ernie 4.0 не уступает GPT-4 от OpenAI: понимает текст, может обрабатывать изображения и отвечать с помощью аудио- и видеосообщений.

Теперь Baidu открыла общий доступ к нейросети Ernie 4.0 на домашнем рынке, передает издание South China Morning Post (SCMP). Опробовать новинку можно при оформлении платной подписки. Цена месячной подписки на Ernie 4.0 составляет 59,9 юаней ($8,18). За оформление подписки с автоматическим продлением стоимость снижается до 49,9 юаней ($6,8) в месяц. Подписка на чат-бота Ernie 4.0 позволяет делать до 100 запросов каждые три часа. Сообщается, что версия Ernie 3.5 остается бесплатной для пользователей.

Цена месячной подписки на Ernie 4.0 значительно ниже, чем у американского конкурента. Подписка ChatGPT Plus сейчас стоит $20 в месяц, но в сети пока нет подробного сравнения функциональности китайского и американского чат-ботов.

В SCMP отмечают, что Baidu, как и многие другие китайские технологические компании стремится как можно быстрее монетизировать сервисы на основе своих больших языковых моделей (LLM). Сейчас аудитория сервиса оценивается в 45 млн. пользователей, для сравнения, у ChatGPT их уже 180 млн.

С момента запуска первой версии чат-бота ChatGPT компанией OpenAI в Китае было разработано более 100 различных LLM. Например, платформа Qianfan, принадлежащая Baidu, содержит множество различных ИИ-моделей, предназначенных под разные задачи и с расценками от 0,002 юаня ($0,000272) за 1000 токенов. Токены здесь относятся к единицам текста, которые считывает и генерирует ИИ-модель. Размер текста варьируется в зависимости от модели и языка. Один токен — это примерно 1,8 китайских иероглифа или 3 английские буквы.

Компания Tencent Holdings взимает с корпоративных пользователей за использование своей языковой модели Hunyuan 0,01 юаня ($0,001362) за 1000 токенов. При регистрации новым пользователям выделяются 100 000 бесплатных токенов. Для сравнения, использование ChatGPT API стоит $0,002 за 1000 токенов.

По словам SCMP, китайский рынок больших языковых моделей активно развивается даже в условиях отсутствия доступа к американским аналогам. Рынок ИИ-генерации в Китае заняли местные компании, включая Baidu и Alibaba Group Holding, а также различные производители мобильных устройств, например, Vivo и Oppo, которые тоже активно продвигают свои ИИ-продукты.