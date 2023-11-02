spot_img
2 ноября, 2023
ДомойТехнологииГаджетыDuracell выпустила зарядную станцию в форме батарейки емкостью 60 000 мАч

Duracell выпустила зарядную станцию в форме батарейки емкостью 60 000 мАч

Duracell M150 M250

Компания Duracell представила два новых мобильных аккумулятора в виде масштабных копий типичной батарейки.

Duracell M150 M250

Внутри модели Duracell M150 находится аккумуляторная батарея емкостью 25 000 мА·ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 60 Вт. В качестве альтернативы можно использовать док-станцию с беспроводной зарядкой. Также в мобильный аккумулятор интегрировали зарядку MagSafe.

В верхней части аккумулятора предусмотрен отсек для хранения проводов. Портов USB четыре: два USB Type-C (один выдает 100 Вт мощности, другой – 60 Вт), два USB Type-A (по 18 Вт). Таким образом, от станции можно заряжать ноутбуки, планшеты, смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты. Сама станция заряжается примерно за 2,5-3 часа.

Вторая модель Duracell M250 отличается большей емкостью (60 00 мАч) и наличием полноценной розетки. Остальные характеристики те же, что у M150.

Цена Duracell M150 составляет $199, M250 — $299. Обе модели уже можно заказать на официальном сайте компании

Предыдущая статья
iPhone 15 Pro Max və Xiaomi 14 «kameralar döyüşündə» toqquşublar
Следующая статья
Baidu запустила платную версию Ernie Bot — аналог ChatGPT
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,104ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»