Duracell выпустила зарядную станцию в форме батарейки емкостью 60 000 мАч

Компания Duracell представила два новых мобильных аккумулятора в виде масштабных копий типичной батарейки.

Внутри модели Duracell M150 находится аккумуляторная батарея емкостью 25 000 мА·ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 60 Вт. В качестве альтернативы можно использовать док-станцию с беспроводной зарядкой. Также в мобильный аккумулятор интегрировали зарядку MagSafe.

В верхней части аккумулятора предусмотрен отсек для хранения проводов. Портов USB четыре: два USB Type-C (один выдает 100 Вт мощности, другой – 60 Вт), два USB Type-A (по 18 Вт). Таким образом, от станции можно заряжать ноутбуки, планшеты, смартфоны, смарт-часы и другие гаджеты. Сама станция заряжается примерно за 2,5-3 часа.

Вторая модель Duracell M250 отличается большей емкостью (60 00 мАч) и наличием полноценной розетки. Остальные характеристики те же, что у M150.

Цена Duracell M150 составляет $199, M250 — $299. Обе модели уже можно заказать на официальном сайте компании