Как выстроить работу с нуля и повысить эффективность

Организовать работу команды довольно сложно, особенно, если в вашем подчинении более 5 сотрудников и несколько отделов. Дело усложняется, если кто-то работает удаленно, из дома, других городов или стран. Но проследить, чтобы все работали слаженно, а поставленные задачи не терялись в бесконечной текучке, вполне реально. Правда, одних менеджерских навыков будет недостаточно. Именно в такой ситуации на помощь и приходят сервисы для командной работы, которые помогут вам поставить работу на поток, не утонуть в рутине и освободить ваше время для стратегических задач. Но как выбрать сервис, который будет полезен именно вам, ведь кроме популярных Trello или Jira рынок переполнен похожими решениями? Во-первых, надо обратить внимание на его простоту и удобство использования, понять, можно ли адаптировать его под свои задачи. Не забывайте и про наличие оперативной технической поддержки, которую предлагают далеко на все сервисы. Во-вторых, разберитесь насколько регулярно сервис обновляется, как часто в нем появляется новый функционал и есть ли дополнительные функции, например, трекинг времени. И, наконец, проверьте можно ли интегрировать в него ваши привычные инструменты.

Сегодня мы познакомим вас с лучшими сервисами, которые автоматизируют бизнес-процессы, помогут настроить управление командой, проектом и дадут стимул эффективному росту вашего бизнеса. А чтобы было еще более удобно пользоваться нашими рекомендациями, сервисы сгруппированы по их основному предназначению.

Отслеживание времени, работа над совместными проектами, управление командой

1. Shtab

Shtab (https://shtab.app) предлагает единое пространство для всех процессов, позволяя управлять командой, работать над несколькими проектами, следить за сотрудниками на аутсорсе и повышать продуктивность. Задачи можно смотреть в режимах доски, списка, календаря или матрицы, благодаря чему сразу становится видно, что необходимо сделать срочно, а что не критично и можно отложить. При совместной работе вам не нужно обновлять страницу, все изменения видны в реальном времени.

Функции и преимущества Shtab:

списки задач для себя и для команды, для отдельных проектов с возможностью строить графики онлайн, диаграммы и получать сводную аналитику;

удобный поиск по слову, понятный фильтр задач по исполнителям, создателям, контролерам, статусам и дедлайнам. Не нужно иметь более 100 чатов и 200 открытых вкладок, чтобы ничего не терялось;

есть шаблоны задач, чтобы каждый раз не задавать параметры с нуля;

подходит как для web-разработчиков, так и для ритейл-компаний

чек-листы внутри карточек, благодаря чему одну задачу можно разделить по пунктам и определить ответственных;

можно подключить Telegram-бота, который умеет создавать задачи из чата и напоминать о дедлайнах;

ссылкой на задачу или список можно поделиться даже с тем, кто не использует сервис;

есть трекинг времени, который учитывает принципы тайм-менеджмента в работе, что актуально, если сотрудник находится на удаленной работе.

2. Toggl Track

Менеджер задач и трекер времени (https://toggl.com), в котором вы можете управлять доходами и расходами, а также следить за нагрузкой ваших сотрудников и создавать единую систему управления проектами для руководителя.

Функции и преимущества Toggl Track:

трекинг времени согласуется на нескольких платформах;

быстрая техподдержка;

доступно отображение недели, дня и часа;

можно подключить календари Google и Outlook;

есть интеграция с бухгалтерскими программами;

есть пошаговая инструкция для начинающих;

можно мониторить время в других 100 сервисах с помощью собственного расширения для браузера.

3. Wrike

Облачный сервис для управления работой Wrike (https://www.wrike.com) был создан в 2006 году. В него включены традиционные для трекеров времени сценарии использования, например, управление Agile-проектами, проектами в агентствах, корпоративными проектами, мониторинг удаленной работы и т.д.

Функции и преимущества Wrike:

предусмотрена защита облачных данных с помощью ключа шифрования;

вы можете посмотреть историю активности сотрудника, что актуально для сотрудников с гибким рабочим графиком.

можно выстраивать многоуровневую иерархию задач;

помогает предотвратить выгорание сотрудников, следить за рабочей нагрузкой;

позволяет делать динамические отчеты в виде графиков по разным параметрам, в том числе по эффективности сотрудников.

4. Мегаплан

Мегаплан (https://megaplan.ru) — это полноценная CRM-система, в которой можно автоматизировать продажи, задачи, склад, а также управлять клиентской базой. Также можно назначать исполнителей, следить за прогрессом, собирать статистику и общаться с коллегами во внутренних чатах.

Функции и преимущества Мегаплан:

можно управлять проектами и выстраивать бизнес-процессы с помощью CRM в одной программе;

общение с клиентами и дублирование в CRM-карточку;

доступны видеозвонки с командой;

отлично подходит для промышленных, строительных компаний, сервисных центров и оптовых продаж.

Ментальные карты и создание презентаций

1. MindMeister

Если вы еще не пробовали работать с ментальными (mindmap) картами, то рекомендуем начать с MindMeister (https://www.mindmeister.com). В нем легко делать наглядные схемы, например, стратегию развития проекта или результаты мозгового штурма.

Функции и преимущества MindMeister:

можно рисовать ментальные карты любой сложности;

можно разбивать крупные «неподъемные» задачи на более мелкие и тактические;

можно распределять роли в коллективе и за каждой карточкой закреплять ответственного;

есть готовые шаблоны карт;

ментальные карты можно кастомизировать, обозначать группы задач любыми цветами, помечать значками или изображениями;

легко вносить правки в проект, можно делиться с сотрудниками и видеть все изменения в реальном времени;

можно сохранять в разных удобных форматах (pdf, jpeg и т.д.).

2. Xmind

Xmind (https://xmind.app) — программа и приложение для создания ментальных карт. Сервис дает возможность работать как самостоятельно, так и с командой. Например, чтобы подготовить презентацию для заказчика с идеями для нейминга компании.

Функции и преимущества Xmind:

можно удобно добавлять наклейки и разные фигурки, чтобы лучше визуально представлять данные;

есть синхронизация с облачными хранилищами;

есть приложения для настольных компьютеров и смартфонов.

3. Mind42

Mind42 (https://mind42.com) — полностью бесплатный сайт для тех, кто ценит минимализм. Это буквально цифровая тетрадь в клетку, где вы сможете создать ментальную карту в режиме онлайн.

Функции и преимущества Mind42:

схематичные интеллектуальные карты без лишних элементов;

работает через браузер;

можно работать с коллегами вместе и одновременно вносить изменения;

можно ставить задачи, организовывать мероприятия, проводить мозговой штурм;

карты можно сохранять в формате pdf.

4. Bubbl.us

Этот сервис (https://bubbl.us) поможет вам организовать идеи. Например, выбрать площадки, где можно разместить ваш вебинар на постпродакшене. Вы подберете членов команды под задачу и назначите ответственных. Это то, что одинаково нужно предпринимателям, SMM-менеджерам, SEO-специалистам, контент-менеджерам и IT-специалистам. Также сервис подходит для создания заметок, генерации идей и эффективных презентаций.

Функции и преимущества Bubbl.us:

минимум видимых кнопок в интерфейсе, что позволяет сосредоточиться только на задаче;

можно делиться готовыми картами даже в социальных сетях;

изменения на карте при совместной работе видны в режиме реального времени;

быстрая регистрация за 1 минуту.

5. Canva

Canva (https://www.canva.com) — это достаточно известный, бесплатный и простой в использовании и онлайн-сервис для работы с дизайном и не только. С помощью этой программы можно также составлять и ментальные карты. Canva была создана более 10 лет назад, уже насчитывает более 75 млн. активных пользователей в 190 странах мира. А если верить создателям, то каждую секунду в этом инструменте создается более 36 дизайнов.

Функции и преимущества Canva:

готовые дизайны;

возможности совместного редактирования контента;

встроенная возможность комментирования;

быстрая регистрация, за 1 минуту.

Фиксация идей и мыслей, создание текстов

1. WeNote

Приложение (https://www.wenote.me) для создания фото, рисунков и заметок онлайн и офлайн. В сервисе легко добавлять напоминания и мониторить задачи. Больше всего сервис подходит для творческого самовыражения, чем для тайм-менеджмента.

Функции и преимущества WeNote:

можно настраивать шрифты, выбирать цвета для карточек;

можно составить план работы с проектом;

доступны напоминания по задачам;

есть наглядный встроенный ежедневник, где вы можете создать заметку;

в заметки онлайн можно добавлять голосовые сообщения;

идеями можно делиться с коллегами, можно предоставлять доступы и вместе редактировать.

2. WorkFlowy

WorkFlowy (https://workflowy.com) — это не только органайзер для хранения записей. Здесь можно составлять задачи по направлениям и проектам, делиться заметками и вместе работать над файлом.

Функции и преимущества WorkFlowy:

легко отслеживать задачи;

не нужна учетная запись для редактирования элементов;

можно добавлять файлы и фото;

есть встроенный поиск по слову, чтобы быстро найти нужную заметку;

можно добавлять к задачам теги, например, #идея, #мысль или #задача;

данные отображаются списком или в виде Kanban-доски.

3. Nimbus Note

Сервис (https://nimbusweb.me) для заметок, который поддерживает запись аудио и видео. Также работает и как трекер задач.

Функции и преимущества Nimbus Note:

можно извлекать текст из отсканированных документов;

удобно создавать напоминания;

можно добавлять цветные метки для заметок;

при необходимости можно ставить пароль на личные заметки;

есть возможность предоставить доступ клиентам;

можно объединить на одной странице разные форматы (видео с записью экрана, фото, текст, скриншоты или голосовое сообщение), в результате чего получается нечто вроде страницы лендинга со всей нужной вам информацией.

Общение и онлайн-совещания

1. Compass

Корпоративный мессенджер Compass (https://getcompass.ru) предназначен для сфокусированной работы и общения в команде. Подходит для компаний любого размера, онлайн-школ и проектов. Здесь есть гибкие настройки доступа для участников. Вы можете поставить запрет на скачивание и переписку с клиентами. Мессенджер обладает интуитивно-понятным интерфейсом и здесь доступна интеграция с другими сервисами для работы, а бесплатный тариф для небольших команд не содержит каких-либо ограничений в функционале.

Функции и преимущества Compass:

отдельное рабочее пространство для каждого бизнеса и проекта;

функционал напоминаний;

трекер активности участников команды;

все непрочитанные сообщения в один клик;

чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые;

комментарии к сообщениям (треды);

файловое хранилище;

конструктор чат-ботов;

интеграция с другими сервисами;

гибкие настройки доступа для защиты контента;

служба поддержки внутри приложения.

2. GoToMeeting

С этим сервисом (https://www.goto.com/meeting) вы с легкостью проведете совещание в Сети и объедините удаленных сотрудников.

Функции и преимущества GoToMeeting:

можно расшарить экран для участников видеоконференции;

есть встроенные инструменты для рисования;

можно включить запись экрана, чтобы не забыть договоренности;

в микрофоне можно включить функцию подавления шума.

3. Zoom

Zoom (https://zoom.us) — это безусловный лидер на рынке сервисов для онлайн-конференций. В нем можно выделять экран участникам звонка, делиться файлами и сохранять записи разговоров.

Функции и преимущества Zoom:

есть коллективный чат;

онлайн-доска сообщений;

можно дополнительно подключить другие продукты: Zoom Spaces (организовывать целые системы конференц-залов), Zoom Events (делать онлайн-мероприятия и вебинары), Zoom Contact Center (облачный контактный центр).

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