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2 ноября, 2023
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«e& International» (Etisalat) создает стратегическое партнерство в Азербайджане

Azercell

Телекоммуникационный гигант «e& international» (в прошлом известный как Etisalat Group) объявил о подписании партнерского соглашения с Azercell. «e&international» — глобальная компания, штаб-квартира которой находится в Абу Даби (ОАЭ), развивает портфель современных цифровых телекоммуникационных компаний в 16 странах мира.

Это знаковое сотрудничество призвано еще больше укрепить позиции Azercell в качестве телекоммуникационного лидера, предоставляя абонентам компании новые сервисы и более широкие возможности связи.

Партнерское соглашение, подписанное в Дубае 30 октября 2023 года, станет новой главой в сотрудничестве двух телекоммуникационных компаний.  На церемонии подписания участвовали Президент Azercell Зарина Зейналова, Генеральный директор «e& International» Михаил Герчук, а также другие руководители из обеих компаний.

Целью стратегического альянса с «e& International» является предоставление абонентам Azercell широких преимуществ, включающих в себя передовые технологические решения в рамках инновационного сотрудничества, а также более разнообразный портфель услуг, и более широкие возможности подключения за пределами Азербайджана.

Широкий опыт Azercell с ее глубоким знанием местного рынка, вкупе с глобальным охватом и передовыми технологиями, предоставляемыми компанией «e& International», придаст новый импульс развитию телекоммуникационной индустрии в стране.

Присоединение к партнерской сети «e& International» предоставит ведущему мобильному оператору страны, уникальный доступ к передовому опыту, а также инновационным технологиям и решениям.

Соглашение о партнерстве определяет рамки взаимодействия и обмена опытом между двумя организациями. По условиям контракта «e& International» предоставит Azercell поддержку в управлении коммерческой и операционной деятельностью компании, в работе со системой снабжения и оптовой торговлей, а также в расширении роуминговых возможностей оператора.

В ходе подписания президент Azercell, Зарина Зейналова, заявила: «Мы рады объединить усилия с «e& International» — мировым лидером, который развивает обширную сеть современных цифровых телекоммуникационных компаний. Это сотрудничество в точности соответствует нашей стратегической цели “Упрощаем доступ, расширяем возможности” призванной предоставлять абонентам передовые решения и превосходный опыт обслуживания. Мы вступаем на путь нового сотрудничества с уверенностью, что это партнерство будет взаимовыгодным.»

Партнерское соглашение, подписанное Azercell и «e& International» отражает стремление ведущего мобильного оператора страны к непрерывному совершенствованию, и предоставлению своим абонентам инновативных решений и лучших телекоммуникационных услуг.

Генеральный директор «e& International» Михаил Герчук прокомментировал: «Мы рады приветствовать Azercell в нашей партнерской программе, созданной для поддержки независимых телекоммуникационных операторов в решении задач, связанных среди прочего с ведением бизнеса в конкурентной среде, привлечением лучших специалистов и управлением высокими операционными расходами. Мы надеемся, что наше успешное партнерство поможет Azercell увеличить свою прибыльность, и оптимизировать свои операции, снижая расходы, что поспособствует еще более быстрым темпам роста компании.»

 

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