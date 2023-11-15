Первая азербайджанская премия в области инди-игр на предстоящей игровой конвенции

Разработчики видеоигр, инсайдеры индустрии и геймеры соберутся в Баку, чтобы отметить лучшее в независимой разработке игр. Все это делается в партнерстве с Азербайджанской ассоциацией разработчиков игр, которая также будет судить представленные игры.

Первая азербайджанская Indie Game Award пройдет в рамках GameSummit Winter 2023, где разработчики из разных стран будут бороться за признание в трех номинациях:

Удовольствие : обеспечение действительно приятного и увлекательного игрового процесса. Победителя будут определять механики игрового процесса, вовлеченность игроков и общая развлекательная ценность.

: обеспечение действительно приятного и увлекательного игрового процесса. Победителя будут определять механики игрового процесса, вовлеченность игроков и общая развлекательная ценность. Уникальность: инновации и креативность являются краеугольными камнями разработки инди-игр. В эту категорию входят игры, которые открывают новые горизонты, предлагая игрокам то, чего они никогда раньше не видели и не испытывали.

инновации и креативность являются краеугольными камнями разработки инди-игр. В эту категорию входят игры, которые открывают новые горизонты, предлагая игрокам то, чего они никогда раньше не видели и не испытывали. Качество визуала: в этой категории отмечаются игры, которые выделяются художественностью и эстетикой. Судьи оценят визуальное и художественное оформление, а также красоту игровых миров.

Цель Gamesummit — предоставить инди-разработчикам платформу для демонстрации своих талантов, помогать получить признание и наладить связь с профессионалами отрасли и геймерами. Фестиваль обеспечивает создание сотрудничества, вдохновения и инноваций в сообществе разработчиков инди-игр.

Церемония награждения станет ярким событием GameSummit Winter 2023, который пройдет 9 декабря.

Билеты на Gamesummit Winter: https://iticket.az/en/events/other/game-summit-winter-2023/103070

Разработчики инди-игр, желающие представить свои игры, должны заполнить эту форму: GameSummit Baku Winter 2023 Indie Games Registration