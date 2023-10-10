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11 октября, 2023
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Xiaomi планирует заменить оболочку MIUI на miOS

Xiaomi MIUI miOS

Компания Xiaomi намерена заменить MIUI, популярную оболочку для Android, на отдельную операционную систему miOS — ее релиз может состояться в скором будущем. .

С MIUI поставляются практически все смартфоны компании (за очень редким исключением) на протяжении более 13 лет – первая ее публичная версия вышла в июне 2010 года. Это самый первый продукт Xiaomi, вначале она выпустила прошивку, а затем показала свой первый смартфон Mi 1 на ее основе.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время ежемесячно устройствами с MIUI пользуются 564 млн. человек по всему миру. Последняя версия MIUI 14 была анонсирована в декабре прошлого года.

Предполагается, что компания разрабатывает программную платформу не только для смартфонов и планшетов, но также для носимых устройств и даже электромобилей. Xiaomi уже зарегистрировала торговый знак MiOS и домен mios.cn.

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