Microsoft выпустил бесплатный генератор картинок на DALL-E 3

Компания Microsoft запустила подсайт для бесплатной генерации картинок при помощи нейросети DALL-E 3. Это лучшая альтернатива Midjourney.

Потребуется только учетная запись Microsoft. Работает все очень просто: нужно авторизоваться, затем перейти на вкладку Creations, написать свой запрос и нажать Create. Нейросеть предложит три-четыре изображения на выбор в разрешении 1024 × 1024 пикселя. Картинки можно будет скачать на устройство или сразу отправить друзьям. Разработчики советуют добавлять в запрос как можно больше не противоречащих друг другу деталей, чтобы получить наилучшие результаты. Бесплатно доступно 25 генераций.

Все изображения, созданные с помощью Bing Image Creator, сопровождает цифровой водяной знак, соответствующий спецификации C2PA. Он включает в себя время и дату создания и подтверждает, что изображение создано с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, система модерации контента удаляет любые изображения, которые могут быть вредоносными.