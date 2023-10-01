Теперь сеть Nar доступна и в Ханкенди!

Nar расширил мобильную сеть в Карабахе, тем самым внося свой вклад в развитие инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.

Nar уже обеспечил базовыми станциями многие населенные пункты Карабаха и Восточного Зангезура. Технический состав «Nar» оперативно расширил покрытие мобильной сети, охватывая Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдара, Аскаран.

Отметим, что сеть Nar уже широко использовалась абонентами в населенных пунктах Шушинского, Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского, Кельбаджарского и Лачинского районов.