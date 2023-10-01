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2 октября, 2023
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Самая скоростная сеть Азербайджана в городе Ханкенди

Компания Bakcell успешно сдала в эксплуатацию свою сеть в городе Ханкенди. Как сообщили в компании, сеть Bakcell также действует в Агдере и Ходжалы. Тем самым, число базовых станций компании, установленных в Карабахском и Восточном Зангезурском экономических районах превысило 120 единиц.

С установленными здесь базовыми станциями компания Bakcell предоставила своим абонентам наисовременнейшую голосовую технологию VoLTE и самый скоростной мобильный интернет. Компания Bakcell будет еще больше укреплять широкомасштабную деятельность в направлении создания необходимой инфраструктуры в Восточном Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также внедрения в этом регионе самых современных технологий.

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