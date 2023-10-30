Azercell поддержал проведение конференции TEDxBakı

В этот раз спикеры, выбрав для обсуждения тему «Разрушение» (Disruption), поделились своими взглядами на факторы, которые заставляют меняться общество и отдельных личностей

Лидирующий мобильный оператор поддержал проведение мероприятия TEDxBakı на тему «Разрушение». В этом году конференцию TEDx в Баку посетило более 150 человек. На мероприятии выступили 14 местных и иностранных спикеров. В число спикеров вошли родившаяся и выросшая в Лагиче Биллура Байрамова Бернард, которая на текущий момент проживает в Андорре и занимается реализацией культурных и социальных проектов, чемпион мира и Европы по самбо и дзюдо Натиг Багиров, турецкий политик и бывший кандидат на президентских выборах Синан Оган, а также руководитель Американо-Азербайджанского общества Томрис Азери.

Отметим, что TEDxBaki — это первое мероприятие в Азербайджане, лицензированное TED, которое регулярно проводится с 2010 года. В отличие от других мероприятий формата TEDx, на официально лицензированных конференциях TED выступают спикеры со всего мира, добившиеся успеха в своей жизни и карьере.

Конференции TED (Technology, Entertainment, Design) проводятся с 1984 года, объединяя экспертов из различных областей. На конференциях TED всегда обсуждались самые ведущие научно-технические достижения. Так, на первой конференции TED были представлены недавно выпущенный компьютер «Macintosh», компакт-диск производства Sony, а также зачитаны доклады о столь широко распространенной на текущий момент времени идее, как использование искусственного интеллекта. До сегодняшнего дня на сцене TED выступали бывший президент США Билл Клинтон, нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, Билл Гейтс из Microsoft, Эрик Шмидт из Google, режиссер Джеймс Кэмерон и ученый Стивен Хокинг.

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