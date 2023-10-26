Мошенники покупают синие галочки в X (ex-Twitter) и от имени известных брендов выманивают у пользователей деньги

С тех пор как Илон Маск приобрел Twitter, на платформе произошел ряд изменений. Одно из них связано с системой верификации аккаунтов в соцсети — то есть синими галочками. «Лаборатория Касперского» рассказывает, что изменилось и почему к голубым значкам теперь стоит относиться критически.

Многие пользователи по привычке продолжают считать проверенными и официальными аккаунты, украшенные голубыми значками. Однако теперь купить её может кто угодно. Этим и пользуются мошенники. Например, их жертвами становятся люди, жалующиеся в социальной сети на низкое качество обслуживания различных крупных компаний, — систем бронирования отелей, авиаперевозчиков, банков и так далее. Раньше на подобные посты отвечали официальные, верифицированные аккаунты. Теперь же возможность отвечать недовольным пользователям получили мошенники, которые делают это с «официальных» профилей. Мошенники обещают возврат средств и под этим предлогом выманивают у жертв финансовые данные. Часто они просят пользователя сообщить им номер телефона и таким образом переводят общение в мессенджер и/или голосовые звонки.

Какие галочки и значки теперь есть в X (ex-Twitter)?

Синяя галочка – не значит почти ничего: теперь она не является гарантией, что ее владельцу можно доверять на 100%.

теперь она не является гарантией, что ее владельцу можно доверять на 100%. Золотая галочка – официальные аккаунты коммерческих организаций: аккаунты компаний теперь помечаются желтым значком. Также картинка их профиля имеет квадратную форму (у обычных аккаунтов юзерпик по-прежнему круглый).

аккаунты компаний теперь помечаются желтым значком. Также картинка их профиля имеет квадратную форму (у обычных аккаунтов юзерпик по-прежнему круглый). Серая галочка – официальные аккаунты государственных организаций и официальных лиц .

. Иконка с логотипом – аккаунты, связанные с компаниями. Помимо галочки рядом с именем профиля теперь может также присутствовать иконка организации, с которой этот аккаунт связан.

Как защититься от мошенников в X (ex-Twitter)?

Специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют предпринимать следующие меры: