spot_img
27 октября, 2023
ДомойSoftwareКибербезопасностьМошенники покупают синие галочки в X (ex-Twitter) и от имени известных брендов...

Мошенники покупают синие галочки в X (ex-Twitter) и от имени известных брендов выманивают у пользователей деньги

X

С тех пор как Илон Маск приобрел Twitter, на платформе произошел ряд изменений. Одно из них связано с системой верификации аккаунтов в соцсети — то есть синими галочками. «Лаборатория Касперского» рассказывает, что изменилось и почему к голубым значкам теперь стоит относиться критически.

Многие пользователи по привычке продолжают считать проверенными и официальными аккаунты, украшенные голубыми значками. Однако теперь купить её может кто угодно. Этим и пользуются мошенники. Например, их жертвами становятся люди, жалующиеся в социальной сети на низкое качество обслуживания различных крупных компаний, — систем бронирования отелей, авиаперевозчиков, банков и так далее. Раньше на подобные посты отвечали официальные, верифицированные аккаунты. Теперь же возможность отвечать недовольным пользователям получили мошенники, которые делают это с «официальных» профилей. Мошенники обещают возврат средств и под этим предлогом выманивают у жертв финансовые данные. Часто они просят пользователя сообщить им номер телефона и таким образом переводят общение в мессенджер и/или голосовые звонки.

Какие галочки и значки теперь есть в X (ex-Twitter)?

  • Синяя галочка – не значит почти ничего: теперь она не является гарантией, что ее владельцу можно доверять на 100%.
  • Золотая галочка – официальные аккаунты коммерческих организаций: аккаунты компаний теперь помечаются желтым значком. Также картинка их профиля имеет квадратную форму (у обычных аккаунтов юзерпик по-прежнему круглый).
  • Серая галочка – официальные аккаунты государственных организаций и официальных лиц.
  • Иконка с логотипом – аккаунты, связанные с компаниями. Помимо галочки рядом с именем профиля теперь может также присутствовать иконка организации, с которой этот аккаунт связан.

Как защититься от мошенников в X (ex-Twitter)?

Специалисты «Лаборатории Касперского» рекомендуют предпринимать следующие меры:

  • Внимательно относиться к аккаунтам с синими галками. Теперь ее может купить кто угодно, в том числе и мошенники.
  • Профили с золотыми и серыми галочками надежнее — получение таких значков дороже и проверка, вероятно, более тщательная. Но лучше и их ставить под сомнение.
  • Не стоит передавать какие-либо финансовые данные «сотрудникам» некой компании в X (ex-Twitter) — есть вероятность, что это могут быть мошенники, и продолжать общение с ними не стоит.
Предыдущая статья
Xiaomi ikitərəfli smart lampa təqdim etdi
Следующая статья
Apple şirkəti “dəhşət sürətli” kompüterlərin təqdimat tarixini açıqladı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,106ФанатыМне нравится
1,016ЧитателиЧитать
3,087ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»