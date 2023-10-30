Microsoft запретит использовать нелицензионные аксессуары с консолями Xbox

Владельцы игровых консолей Microsoft Xbox Series X/S начали получать уведомления с кодом ошибки 0x82d60002. С 12 ноября 2023 года использовать нелицензионные аксессуары от сторонних производителей, в том числе контроллеров и различных адаптеров, будет невозможно.

«Использование неавторизованных аксессуаров ставит под угрозу ваш игровой опыт. По этой причине несанкционированный аксессуар будет заблокирован для использования с 11.12.2023. За помощью в его возврате обратитесь в магазин, где он был приобретен, или свяжитесь с производителем. Для просмотра списка авторизованных аксессуаров перейдите на страницу www.xbox.com/accessories. (0x82d60002)», — говорится в сообщении.

Проблема с блокировкой аксессуаров от сторонних разработчиков не должна затронуть устройства компаний, которые получили официальную лицензию Xbox. Например, в эту категорию попадают контроллеры и другие устройства от Turtle Beach и Razer.

Как пишет Windows Central, компания Brook Gaming, занимающаяся производством игровых аксессуаров, уже опубликовала заявление, в котором предупредила пользователей о предстоящей блокировке устройств на Xbox и сообщила о поиске возможных вариантов решения проблемы.