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3 октября, 2023
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Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech»

Global Leadership Women in Tech

Генеральный директор компании AzerTelecom, Ана Накашидзе удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech» на церемонии «Women in Tech Caucasus and Central Asia Awards (Кавказ и Центральная Азия) 2023».

Отмечая заслуги лидеров, таких как Ана Накашидзе, награда подчеркивает исключительный вклад женщин, которые активно формируют и влияют на технологическую среду на Кавказе и в Центральной Азии.

Мероприятие, в котором приняли участие более 80 участниц из 6 стран, прошло в сентябре в Тбилиси, столице Грузии. «Women in Tech CCA Awards» является частью более глобального движения «Women in Tech Global Movement», (Глобальное Движение «Женщины в Технологиях») направленного на продвижение гендерного разнообразия, равенства и инклюзивности в сфере технологий. Это движение служит платформой для освещения достижений женщин, вносящих значительный вклад в развитие технологической индустрии в различных регионах.

Выдающееся лидерство Аны Накашидзе в сфере технологий, отмеченное наградой «Global Leadership Women in Tech», является отражением ее профессионализма и преданности делу, становясь вдохновением для многих женщин в области «STEAM». Ана Накашидзе обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. До своего назначения генеральным директором AzerTelecom она занимала различные руководящие должности как на национальном, так и на международном уровне в государственном, частном и консалтинговом секторах Грузии и других стран мира.

Помимо Аны Накашидзе, получившей награду «Global Leadership Women in Tech», две другие представительницы Азербайджана, Лейла Оруджева и Ляман Алиева, вошли в число 43 финалисток «Women in Tech Global Movement». Они были отмечены наградами в категориях «Start-Up Award» и «Aspiring Teen Award» соответственно. Победительницы «Women in Tech CCA Awards» этого года будут участвовать в финале «Women In Tech Global Movement Awards», который состоится 16 ноября этого года в Дубае.

Стоит отметить, что Ана Накашидзе уже неоднократно заслуживала признание в своей индустрии. В марте 2023 года Ана Накашидзе была включена в престижный список «Women to Watch», составленный изданием «Capacity Media» в который вошли 20 выдающихся женщин в сфере ИТ и телекоммуникаций. Кроме того, г-жа Накашидзе была включена в список «Power 100» — ежегодного рейтинга, составляемого престижным изданием «Capacity Media» и включающего в себя ведущих лидеров мировой телекоммуникационной отрасли.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.

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