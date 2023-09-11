Ведущее мировое аналитическое агентство IDC провело в Астане IDC CIO Summit 2023 «Цифровые стратегии в период неопределенности»

Мероприятие собрало более 100 СIO, CDO, директоров по информатизации, директоров по цифровой трансформации и руководителей высшего звена государственных учреждений, крупнейших организаций и предприятий Центральной Азии и Кавказа, а также аналитиков IDC и экспертов – топ-менеджеров мировых технологических лидеров.

Участники обсудили важнейшие тенденции развития ИТ-рынка, изменение роли CIO, растущие бизнес-возможности цифровизации, лучшие практики и перспективные технологии для построения и реализации устойчивой цифровой стратегии компании в период неопределенности.

Саммит открыл вице-президент IDC по региону СНГ Андрей Беклемишев. В своей приветственной речи Андрей отметил, что IDC CIO Summit 2023 – это десятый юбилейный Саммит, который компания провела в Республике Казахстан. «Очень приятно видеть, что за эти годы Саммит получил признание профессионального ИТ-сообщества – многие участники, руководители высшего звена ведущих организаций и предприятий Центральной Азии и Кавказа, не пропустили ни одного года и приехали с новыми историями успеха поделиться опытом, узнать о тенденциях развития ИТ-рынка, новых перспективных решениях и подходах».

Стратегическими партнерами IDC CIO Summit 2023 стали Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщество Казахстанских ИТ-менеджеров.

Приветственное слово от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан произнес его первый вице-министр Каныш Тулеушин. Господин Тулеушин рассказал, что конкретно делает сейчас Министерство, а также поделился планами на ближайшую перспективу. В частности, он отметил: «Перед нами стоит весьма амбициозная задача по увеличению объема экспорта ИТ услуг до 1 млрд долларов к 2026 году. Мы понимаем какая ответственная задача перед нами поставлена и намерены ее выполнить через планомерную и эффективную работу». Спикер также обозначил 3 ключевых направления развития: человеческий капитал, инновационная инфраструктура и вывод готовых продуктов не только на локальный, но и на международные рынки», обозначил цель – «Стать центром притяжения для талантов из разных стран» и призвал участников рынка к партнерству и сотрудничеству.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан на открытии Саммита представлял вице-министр Кайрат Балыкбаев. Свое приветственное слово он начал с высокой оценки организации мероприятия и отметил, что был участником первого IDC CIO Summit в Казахстане в 2013 году, и что очень приятно видеть в зале «корифеев» ИТ-отрасли, стоящих у ее истоков. Господин Балыкбаев рассказал об изменениях в глобальных цепочках поставок, сделал акцентр на транзитном потенциале РК и планах государрства по развитию цифровых торговых коридоров с целью обеспечения безбумажной торговли через Центральную Азию. Также спикер не обошел вниманием бурное развитие e-Commerce в Центральной Азии и успехи в цифровизации. «Глава Государства в своем Послании от 1 сентября поставил перед Правительством задачу превратить Казахстан в ИТ-страну», — сказал вице-министр.

Ключевым спикером мероприятия стал Стивен Францен, cтарший вице-президент IDC в регионе EMEA. В своем докладе господин Францен отметил, что в условиях глобальной экономической неопределенности тактика, которую применяют технологические лидеры, будет отличаться от той, которая использовалась ранее и рассмотрел вопросы о том, как прогрессивные лидеры будут использовать ИТ для преодоления последствий рецессии в экономике и подготовки компаний к новому технологическому миропорядку.

Участники IDC CIO Summit 2023 особо отметили высокий уровень аудитории, качество программы и удачное сочетание форматов. 7 тематических сессий, 5 острых панельных дискуссий, 7 круглых столов для детальной проработки приоритетных задач, десятки предварительно согласованных личных встреч представителей ведущих мировых ИТ-производителей с потенциальными и существующими заказчиками, выступления ярких спикеров – ИТ-лидеров рынка Центральной Азии и Кавказа, полезные цифры, прогнозы, интервью, выставка решений технологических лидеров, а также качественный нетворкинг в кулуарах, на стендах партнеров и на вечерних приемах Саммита – вот далеко не полный перечень пунктов повестки дня участников мероприятия.

Партнерами IDC CIO Summit 2023 также стали: генеральной партнер — Kazakhtelecom Business; платиновые партнеры — SDC, Axellect, Lenovo совместно с Intel, Лаборатория Касперского; серебряные партнеры — Samsung Electronics и Huawei Technologies; бронзовые партнеры – Commvault и MindRevolve.