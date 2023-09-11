В рамках «Программы Инкубации Идей», реализуемой при участии Azercell, студенты Университета ADA приступили к развитию инновационных идей!

20 команд, желающих создать собственные стартапы, прошли регистрацию

Завершился отборочный этап «Программы Инкубации Идей», инициированной ООО «Azercell Telecom» совместно с Фондом Университета ADA (Азербайджан) и Университетом ADA. 20 команд, желающих вывести свои инновационные идеи на новый уровень и построить стартап, прошли регистрацию для участия в программе.

В рамках программы студенты примут участие в менторских сессиях, семинарах, проводимых местными и зарубежными экспертами, а также начнут работать над выбранными темами с профессиональными менторами. В качестве менторов выступают Руководитель отдела Управления Продуктами Azercell Наргиз Тагизаде, Руководитель отдела Цифровых Решений и Партнерства Светлана Агаларова, Руководитель отдела Моделирования Данных Заур Гусейнов и преподаватель Кафедры компьютерных наук инженерного факультета Университета ADA Нуреддин Садили. Сессии охватят такие темы, как «Стратегия диверсификации бизнеса: новое направление Fintech бизнеса Azercell», «Технологические решения в сфере образования и спорта», «Обнаружение оттока клиентов», «Формирование стартап-мышления», «Управление ИТ-проектами», «Подготовка MVP», «Подготовка презентаций успешного стартапа». Участие профессиональных менторов позволит значительно расширить опыт участников программы и повысит их шансы превратить идеи в реальные продукты или бизнес.

По завершении программы командам-победителям будут вручены денежные призы и предоставлена возможность пройти стажировку в Azercell.

Azercell поддерживает молодые таланты, участвующие в развитии стартап-экосистемы Азербайджана, и предлагает им широкие возможности для достижения успеха в качестве предпринимателей.