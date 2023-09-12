Тренинги по цифровой грамотности от «Лаборатории Касперского» заняли лидирующие позиции по версии SoftwareReviews

В августе 2023 года решение Kaspersky Security Awareness для повышения цифровой грамотности сотрудников было названо лидером в отчёте компании SoftwareReviews. Тренинги «Лаборатории Касперского» уже много лет используют организации по всему миру: с их помощью компании более чем в 75 странах обучили уже свыше 1 миллиона работников, включая специалистов, линейных руководителей и топ-менеджеров.

«Строительство безопасного будущего — процесс, в котором должны участвовать как производители защитных решений, так и конечные пользователи. Кибербезопасность организации зависит не только от качества технических решений, но и от грамотной и слаженной работы всех членов команды. Одна из ключевых составляющих кибербезопасности — повышение уровня цифровой грамотности в коллективе, независимо от размера организации. Kaspersky Security Awareness даёт возможности для обучения самых разных сотрудников — от рядовых специалистов до топ-менеджеров. Мы благодарны нашим клиентам за отзывы, которые позволили нам занять лидирующую позицию в рейтинге SoftwareReviews, и рады, что они ценят качество наших продуктов», — комментирует Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

Решение Kaspersky Security Awareness получило 89 баллов по показателю Net Emotional Footprint, который отражает уровень удовлетворённости ИТ-специалистов и сотрудников бизнес-подразделений возможностями и функциями ПО, а также опытом взаимодействия с поставщиком. Продукт «Лаборатории Касперского» получил высочайшие оценки за пользовательский опыт взаимодействия с продуктом, простоту внедрения и использования, а также за уровень клиентской поддержки. Подавляющее число пользователей (90%) готовы рекомендовать Kaspersky Security Awareness коллегам, а 94% планируют и дальше пользоваться решением.

«Даже самое высокое качество защитных решений, установленных на корпоративных устройствах, должно дополняться просветительской работой в отношении сотрудников. Ведь человеческий фактор по-прежнему остается одним из самых распространенных векторов кибератак. Фишинг, скам, социальная инженерия — к сожалению, люди часто верят в убедительные мошеннические схемы. Поэтому проведение тренингов по кибербезопасности и повышению цифровой грамотности должно стать регулярной мерой в любой компании, независимо от её размера. К счастью, наша компания предлагает высококлассное решение, призванное научить работников отличать уловки злоумышленников и быть более бдительными», — говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Аналитическая компания SoftwareReviews ежегодно составляет список лучших поставщиков ПО на основе оценок пользователей. Продукты оцениваются и ранжируются по результатам тщательно проверяемых отзывов реальных конечных пользователей продуктов — ИТ-специалистов и сотрудников бизнес-подразделений.

Узнать больше о Kaspersky Security Awareness можно на сайте.