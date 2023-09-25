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26 сентября, 2023
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Tesla продемонстрировала новые возможности робота Optimus

Tesla Optimus

Компания Tesla показала, чему научился человекоподобный робот Optimus за последний год. Робот научился самостоятельно калибровать точность движений своих конечностей, используя для этого встроенные в суставы датчики и систему машинного зрения, которая также используется для тренировки нейронных сетей и обучения выполнения определенных задач.

Представленный ролик демонстрирует сортировку роботом пластиковых блоков конструктора по критерию цвета. С задачей робот справлялся даже в том случае, если следивший за ним человек перекладывал сортируемые детали на новые места. Также были дополнительные задачи, например, блоки конструктора должны располагаться строго вертикально, и в случае необходимости робот их переворачивал.

В конце ролика Optimus демонстрирует свои способности по балансировке на одной ноге.

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