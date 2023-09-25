Tesla продемонстрировала новые возможности робота Optimus

Компания Tesla показала, чему научился человекоподобный робот Optimus за последний год. Робот научился самостоятельно калибровать точность движений своих конечностей, используя для этого встроенные в суставы датчики и систему машинного зрения, которая также используется для тренировки нейронных сетей и обучения выполнения определенных задач.

Optimus can now sort objects autonomously 🤖 Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out. Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘) → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023

Представленный ролик демонстрирует сортировку роботом пластиковых блоков конструктора по критерию цвета. С задачей робот справлялся даже в том случае, если следивший за ним человек перекладывал сортируемые детали на новые места. Также были дополнительные задачи, например, блоки конструктора должны располагаться строго вертикально, и в случае необходимости робот их переворачивал.

В конце ролика Optimus демонстрирует свои способности по балансировке на одной ноге.