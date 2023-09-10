10 знаковых лет со дня выдачи первого сертификата “Asan İmza” Президенту Азербайджанской Республики

Сегодня исполнилось 10 лет с того дня, как в третьем Бакинском центре «ASAN xidmət» был вручен первый сертификат «Asan İmza» господину Президенту Ильхаму Алиеву. На сегодняшний день «Asan İmza» – усиленная мобильная электронная подпись играет ключевую роль в развитии цифровизации Азербайджана и широко используется в различных цифровых транзакциях и обеспечении безопасности данных. Технология, разработанная компанией B.EST Solutions Azerbaijan, являющейся национальным оператором услуги «Asan İmza» и предоставляемая Государственной Налоговой Службой при Министерстве Экономики, впервые была интегрирована в электронные услуги Государственной Налоговой Службы для упрощения процедуры предоставления электронной налоговой декларации.

На сегодняшний день, мобильная электронная подпись используется в более чем 2000 электронных услугах как государственного, так и частного сектора, включая популярные электронные налоговые услуги, таможенные процедуры, декларирование товаров в таможенной службе, финансовых операций, регистрация трудовых соглашений, подача заявок на приобретение льготного жилья, ипотечное кредитование, открытие дистанционного банковского счета, получение онлайн гарантии для участия в тендерах, интернет и мобильный банкинг, электронная регистрация абитуриентов, управление личными кабинетами на портале электронного суда, получение информации о штрафах, социальное страхование и многие другие услуги. Мобильный идентитет – «Asan İmza» усовершенствовал онлайн процессы, делая их более удобными, быстрыми и главное безопасными.

Количество транзакций и использование «Asan İmza» в различных услугах ежегодно растет и уже составило более 300 миллионов. К настоящему моменту выдано более 3 миллионов сертификатов мобильной электронной услуги, что свидетельствует о доверии пользователей к инновационному решению.

Мобильный идентитет — “Asan İmza” также интегрирован во внутренние цифровые процессы как государственных, так и частных учреждений, включая банки, тем самым способствуя улучшению безопасного и юридически доказуемого обмена информацией и взаимодействию между различными организациями, а также играя важную роль в цифровой трансформации предприятий Азербайджана.

Ведущими приоритетами в технологии «Asan İmza» являются защита персональных данных граждан Азербайджанской Республики и национальная безопасность в области цифровых технологий. Постоянно совершенствуются криптографические алгоритмы принимая во внимание все более новые киберугрозы. Современные биометрические решения успешно распознают лица, однако выявление разницы между живым человеком и статической фотографией или видео — это сложная задача, требующая высокотехнологического и дорогостоящего решения. Перед внедрением каждой инновационной услуги принимается во внимание критичность инфраструктуры «Asan İmza» и ведется тщательный анализ любого решения на соответствие международными стандартам и национальному законодательству, а также устойчивость этого решения к возможным кибератакам в этой области. Также, ведутся исследования и практика внедрения новых криптографических решений в “Asan İmza”, в том числе quantum-ready алгоритмов.

Следует особо отметить, что “Asan İmza” полностью соответствует требованиям законодательства Азербайджанской Республики и все процедуры по выдаче электронного идентитета, к которым относится мобильная электронная подпись “Asan İmza”, строго регулируются Законом Азербайджанской Республики “Об электронной подписи и электронном документе” от 9 марта 2004 года и постановлением № 27 Кабинета Министров “Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с электронной подписью и электронным документом в Азербайджанской Республике” от 28 января 2006 года. По Закону Азербайджанской Республики “Asan İmza” – усиленная электронная подпись, приравниваемая к собственноручной подписи и все процедуры идентификации пользователей, обеспечение безопасности, соблюдение всех мировых стандартов криптографии четко соблюдаются для обеспечения интересов как пользователей, так и поставщиков услуг. Выдача “Asan İmza” регулируется так же тщательно, как и выдача любого документа, удостоверяющего личность.

Мобильная электронная подпись “Asan İmza” признана со стороны ведущих мировых учреждений, таких как NIST (Национальный институт стандартов и технологий, США) и представлена в качестве выдающегося инновационного примера со стороны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Взятые за основу инфраструктуры “Asan İmza”- высококачественное оборудование, программное обеспечение и стандарты, такие как PKI (инфраструктура открытого ключа), RSA (криптографический алгоритм с открытым ключом), эллиптическая криптография и защищенный физический носитель — SIM-карты, были тщательно изучены и протестированы на протяжении более чем 25 лет на тысячах устройств по всему миру.

В рамках юбилейного года запланирован широкий спектр национальных и международных мероприятий, с целью ознакомить цифровое сообщество Азербайджана с новинками индустрии, новыми международными стандартами безопасности. Эти события будут способствовать обмену передовыми мировыми практиками и опытом в сфере цифровых инноваций, а также обеспечат форум для диалога и сотрудничества в области электронных подписей и кибербезопасности, открывая новые перспективы для развития цифровых технологий в будущем.

Важно отметить, что в течение текущего года появится ряд инновационных услуг, направленных на упрощение и улучшение использования мобильной цифровой подписи “Asan İmza”. На данный момент идет анализ на соответствие технологий национальному законодательству и процесс лицензирования новых цифровых решений. Эти обновления направлены на расширение функциональности и повышение удобства сервиса в соответствии с мировыми стандартами. Основной целью услуги “Asan İmza” является предоставление пользователям не только передовых инструментов для онлайн услуг, но и надежная защита цифровых транзакций и личных финансов граждан, а также защита от нарастающих кибератак.