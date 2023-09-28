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28 сентября, 2023
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OnPrem or not OnPrem управление сетевой инфраструктурой

В 2000-х годах почти все смотрели кино на компьютере, но для этого сначала надо было скачать фильм (никоим образом не нарушая авторские права, конечно). И причина тогда была проста — скорость интернета была как бы достаточной, но не стабильной, и чтобы смотреть кино без проблем, его скачивали. Это была тенденция того времени — все было, так сказать, OnPrem. Сейчас же весь контент уже давно мигрировал в облако: личные фото, документы, фильмы и т. д., — даже телефон с минимальным хранилищем уже не проблема, потому что можно докупить объем в облаке.

Причины неуверенности бизнеса относительно облачных решений

Если в личную жизнь облако пришло незаметно и без сопротивления, то бизнес не спешил переводить свои приложения и ресурсы в облако. Лично я вижу несколько основных причин такой ситуации.

  1. Страх относительно безопасности данных. Владельцы предприятий испытывали определенный страх относительно хранения чувствительной коммерческой информации на носителях, к которым они не имеют физического доступа. Это потенциально может привести к ее компрометации (разглашение и получение доступа третьим лицам) и нарушению целостности (потеря, повреждение).
  2. Инертность в вопросах инвестиций. Бизнес был инертным и оставался верен старым методам. Инвестиции в IТ-инфраструктуру делались по остаточному принципу — как говорится, зачем менять то, что работает, даже если это похоже на машину, где все четыре колеса разные…

Облачные технологии и смена подхода к управлению сетью

Тем не менее информационные технологии остаются инструментом решения важных задач бизнеса, и недавняя пандемия только усилила их значение. Организация удаленной работы заставила иначе относиться к облачным решениям, а иногда миграция в облако была единственным решением. Гибкость, мобильность и скорость развертывания помогли бизнесу выжить в кризисные времена, и сейчас играют большую роль в успехе компаний.

Производители сетевого оборудования тоже оценили потенциал облачных решений, особенно в разрезе систем мониторинга и управления сетями. Учитывая положительный опыт компаний по переносу своих сервисов в облако, заказчики все чаще начали проявлять интерес к возможностям организации сетевой инфраструктуры по облачному или гибридному сценариям. Для производителей это стало триггером дальнейшего развития и акцентирования на преимуществах именно облачных решений. В результате облачные решения стали неотъемлемой частью постоянно меняющегося ландшафта управления сетевой инфраструктурой.

Однако даже сейчас не все компании готовы переходить на облачные решения из-за особенностей бизнеса, политики и требований безопасности или просто из-за недостатка опыта и знаний о возможностях облачных технологий.

Различные сценарии построения сетевой инфраструктуры и вопросы лицензирования

Производители сетевых решений пытаются удовлетворить потребности всех заказчиков, поэтому предлагают различные платформы с поддержкой разных сценариев построения сетевой инфраструктуры: локальные, облачные и гибридные.

Конечно, каждый сценарий имеет свои недостатки и преимущества, будь то облачная или локальная инфраструктура. С одной стороны, это скорость развертывания и масштабирования, отсутствие необходимости поддерживать собственную инфраструктуру. С другой же стороны, для многих является критическим факт того, что часть данных будет «ходить» через облачные ресурсы, к которым компания не имеет доступа, к тому же функционал OnPrem-решений более широкий.

И что важно, выбирая один или другой сценарий, быстро переходить от одного к другому не получится. Поскольку для каждого решения нужны свои отдельные лицензии, которые требуют дополнительных финансовых вложений.

Вопрос лицензирования требует сразу принимать решение, какую инфраструктуру развивать, и это накладывает определенные ограничения.

Унифицированное решение для управления сетью от Extreme Networks

На этом фоне качественно отличается вендор Extreme Networks, который развивает унифицированную сетевую платформу, охватывая не только универсальные коммутаторы и точки доступа, но и лицензии на облачную и локальную систему управления сетью. То есть вендор предлагает своим клиентам один тип лицензии, который подходит и для OnPremise, и для Cloud-версии системы управления сетевой инфраструктурой — ExtremeCloud IQ.

Такой подход позволяет очень гибко строить и масштабировать сеть, и значительно упрощает ее планирование, потому что переход от облачной версии ExtremeCloud IQ к OnPrem версии ExtremeCloud IQ Site Engine не требует дополнительных инвестиций и является действительно уникальной особенностью Extreme Networks. Более того, как для точек, так и для коммутаторов нужна одинаковая лицензия, что очень упрощает расчет лицензий и исключает механические ошибки.

Теперь вопрос On-Prem or not On-Prem уже не стоит остро, так как Extreme Networks позволяет при необходимости переходить от одного решения к другому, избегая дополнительных затрат.

Узнайте больше об особенностях системы управления сетью ExtremeCloud IQ, которая позволяет управлять проводной, беспроводной и распределенной сетью, на сайте дистрибьютора BAKOTECH.

Материал подготовил Дмитрий Козлов, Business Development Manager, BAKOTECH

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