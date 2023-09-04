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4 сентября, 2023
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Сборная Азербайджана завершила участие на IOI 2023 с одной бронзовой медалью и двумя почетными наградами

IOI 2023

Завершилась 35-я Международная олимпиада по информатике IOI 2023. В этом году олимпиада проходила в городе Сегед (Венгрия) с 28 августа по 4 сентября. В соревнованиях принял участие 351 школьник из 87 стран мира. Победителям олимпиады были вручены бронзовые, серебряные и золотые медали. Среди них 30 человек награждены золотыми, 58 — серебряными и 90 — бронзовыми медалями. Почетными наградами был удостоен 41 человек. Член сборной Азербайджана Фуад Гараев завоевал бронзовую медаль, а Фидан Гусейнова и Саиб Алиев были отмечены почетными наградами. Итого в общем зачете с момента начала участия в IOI у нашей страны 1 серебряная и 11 бронзовых медалей.

IOI 2023

По этой ссылке вы можете найти итоговые таблицы командных и индивидуальных состязаний.

ІОІ — соревнование, которое собирает сильнейших молодых программистов со всего мира, каждый из которых будет бороться за интеллектуальное первенство мирового уровня. ІОІ проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников. Проведение международной олимпиады по информатике было инициировано на 24-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже. По своей популярности олимпиада не уступает аналогичной олимпиаде по математике IMO. Основная цель Международной олимпиады по информатике — выявление и поддержка школьников, талантливых в области информатики и информационных технологий из разных стран. Основной руководящий орган IOI — Генеральная Ассамблея (международное жюри).

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