Стали известны все характеристики Intel Thunderbolt 5

Cтали известны все подробности о новом поколении интерфейса Thunderbolt. Хотя официального пресс-релиза Intel еще нет, слайды из презентации стандарта Thunderbolt 5 опубликовал ресурс VideoCardz.

Thunderbolt 5 превосходит четвертое поколение по скорости в целых 3 раза, обеспечивая пропускную способность до 120 Гбит/с. Это максимальный показатель, и в зависимости от количества используемых линий скорость может быть ниже. Нижний предел составляет 80 Гбит/с, что вдвое больше, чем у Thunderbolt 4.

Новый интерфейс совместим с DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G и PCIe Gen4, обеспечивает поддержку до трех мониторов 4K с частотой до 144 Hz, а также поддерживает зарядку мощностью до 240 Вт, что оценят производители игровых ноутбуков.

Ожидается, что первые устройства с Thunderbolt 5 появятся в продаже в 2024 году.

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