Nar представляет концепцию «Самый близкий тебе»

Nar представил обновленную концепцию бренда. Новый подход бренда основан на приближении к покупателям принципов клиентоориентированности, выгодности и доступности. Концепт включает в себя слоган «Самый близкий тебе» и новую яркую цветовую палитру.

Подчеркивая клиентоориентированный подход Nar, слоган «Самый близкий тебе» выражает приверженность мобильного оператора ценным абонентам. Новые цвет — оттенок свежего зеленого отражает стремление к позитивным изменениям, прозрачности и приверженность к доступности.

Являясь клиентоориентированным мобильным оператором, Nar является надежным партнером, который всегда готов удовлетворить уникальные потребности каждого клиента, руководствуясь принципом «Самый близкий тебе». Такой клиентоориентированный подход, свидетельствует о стремлении Nar оставаться надежным поставщиком услуг для тех, кто ищет доступность, выгодность и уникальные мобильные возможности.