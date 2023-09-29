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29 сентября, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает симулятор Model Builder и слэшер Soulstice

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Model Builder и Soulstice. Акция продлится до 5 октября в 19:00 по бакинскому времени.

Model Builder — симулятор, в котором нужно собирать и модернизировать миниатюрные модели различной техники: танки, самолеты, корабли и пр.

Soulstice – зрелищный слэшер в аниме-стиле, сюжет которого рассказывает о двух сестрах Бриар и Лют. Обе девушки обладают сверхспособностями, используя которые им предстоит восстановить разрушенный призраками город.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатным станет экшен Godlike Burger.

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