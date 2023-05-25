Adobe добавила функции ИИ-сервиса Firefly в бета-версию Photoshop

Компания Adobe добавила в бета-версию Photoshop новый ИИ-инструмент под названием Generative Fill, позволяющий пользователям масштабировать изображения, добавлять или удалять объекты с помощью текстовых подсказок (на английском языке). Он автоматически подбирает перспективу, освещение и стиль.

Инструмент построен на базе набора генеративных ИИ-моделей Firefly для работы с изображениями. Функция похожа на существующий в Photoshop инструмент Content-Aware Fill, но предоставляет пользователю больше возможностей для творчества.

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Adobe подчеркивает, что ИИ обучался только на лицензированных изображениях, поэтому созданный им контент не нарушает ничьи авторские права. Generative Fill также поддерживает Content Credentials, систему, которая присоединяет сведения об авторстве к изображениям перед их размещением в интернете, информируя о том, был ли контент создан или отредактирован с помощью ИИ.

Опробовать новый ИИ-инструмент могут подписчики Creative Cloud или пользователи пробной версии. Полноценный релиз состоится во второй половине 2023 года.

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