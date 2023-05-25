Adobe добавила функции ИИ-сервиса Firefly в бета-версию Photoshop

Компания Adobe добавила в бета-версию Photoshop новый ИИ-инструмент под названием Generative Fill, позволяющий пользователям масштабировать изображения, добавлять или удалять объекты с помощью текстовых подсказок (на английском языке). Он автоматически подбирает перспективу, освещение и стиль.
Инструмент построен на базе набора генеративных ИИ-моделей Firefly для работы с изображениями. Функция похожа на существующий в Photoshop инструмент Content-Aware Fill, но предоставляет пользователю больше возможностей для творчества.
Adobe подчеркивает, что ИИ обучался только на лицензированных изображениях, поэтому созданный им контент не нарушает ничьи авторские права. Generative Fill также поддерживает Content Credentials, систему, которая присоединяет сведения об авторстве к изображениям перед их размещением в интернете, информируя о том, был ли контент создан или отредактирован с помощью ИИ.
Опробовать новый ИИ-инструмент могут подписчики Creative Cloud или пользователи пробной версии. Полноценный релиз состоится во второй половине 2023 года.
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