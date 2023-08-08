Xiaomi представила smart-дисплей c автономностью до 15 часов

Компания Xiaomi представила в Китае Smart Display 8 Pro, который является преемником Smart Display 10, выпущенного в апреле прошлого года. Гаджет является первым в линейке компании smart-дисплеем, оснащенным аккумулятором для автономной работы.

Устройство оснащено 8-дюймовым антибликовым дисплеем LCD с разрешением 1280×800 пикселей. Экран поддерживает сенсорное и голосовое управление. В основе гаджета лежит четырехъядерный процессор, 2 Gb оперативной и 16 Gb постоянной памяти.

Аккумулятор на 7500 мАч обеспечивает автономную работу до 15 часов. Есть поддержка модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, стереосистема и широкоугольная камера, которая умеет распознавать ребенка и автоматически запускать детский режим с фильтрацией «взрослого» контента. Используется операционная система MIUI Home.

Xiaomi Smart Display 8 Pro подключается ко всем smart-гаджетам в доме, обеспечивая взаимосвязь более чем 3000 девайсов, и служит их компактной станцией управления. Конструкция предусматривает регулируемую подставку.

Новинка поступит в продажу 14 августа. Компания еще не объявила цену устройства, но ожидается, что она будет не дороже $138.

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