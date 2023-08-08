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8 августа, 2023
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Представлены Honor MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro на базе Ryzen 7 7840HS

Honor MagicBook X

Компания Honor сегодня в Китае представила ноутбуки MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro. Оба устройства получили мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS. Ноутбуки имеют по 16 Gb оперативной памяти, емкость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Разрешение экранов у обеих моделей одинаковое и составляет 1920 x 1200 пикселей. Емкость аккумуляторной батареи — 60 Вт ч, в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 65 Вт. Заявлено время автономной работы 13,5 часов у младшей модели и 11,8 часов – у старшей.

Оба ноутбука имеют по два слота M.2 для SSD, видеовыход HDMI, порт USB4 и оснащены сканерами отпечатков пальцев (интегрированы в клавишу включения). Толщина и вес 14-дюймовой модели составляют 16,5 мм и 1,4 кг, 16-дюймовой – 17,9 мм и 1,75 кг.

Цена в Китае Honor MagicBook X 14 Pro — $580, MagicBook X 16 Pro – $610.

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