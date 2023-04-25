Apple выиграла разбирательство с Epic Games по иску о внутриигровых платежах в Fortnite

Судебный иск, поданный компанией Epic Games против Apple еще в 2020 году, наконец-то разрешился. Напомним, что Epic Games в августе 2020 года нарушила лицензионное соглашение с компанией Apple, позволив игрокам iOS-версии игры Fortnite покупать внутриигровую валюту в обход App Store. После этого игра пропала из магазина приложений, а ее разработчики подали иск и проиграли, но в итоге обжаловали судебное решение.

Вчера апелляционный суд девятого округа США встал на сторону компании Apple, оставил в силе судебное решение, которое было вынесено в 2021 году нижестоящим судом. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее решение суда.

«Сегодняшнее решение подтверждает громкую победу Apple в этом деле: девять из десяти претензий были решены в пользу Apple. Второй раз за два года федеральный суд постановил, что Apple соблюдает антимонопольное законодательство на государственном и федеральном уровнях», — говорится в заявлении Apple.

В заявлении также сказано, что компания не согласна с единственным решением суда в пользу Epic Games, которое обязует Apple разрешать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы. По словам представителя Apple Марни Голдберг, компания изучает возможность оспорить это решение. Глава Epic Тим Суини назвал удовлетворение одной из 10 претензий к Apple «победой».

Кроме того, суд постановил, что Epic Games обязана будет компенсировать все расходы Apple на судебные тяжбы, а также заплатить штраф за нарушение лицензионного соглашения.

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