Проект «YouthCan!» в летнем лагере

Для участников проекта «YouthCan!», реализуемого в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom» и Ассоциации «Детские Деревни SOS Азербайджан», был организован летний лагерь. В мероприятии, прошедшем с 24 по 28 июля в Олимпийском спортивном комплексе Гусарского района, приняли участие около 40 юношей и девушек.

В рамках 5-дневной программы, организованной в летнем лагере для воспитанников «Детских Деревень SOS», молодые люди в форме групповых занятий и командных игр узнали о принципах выявления определенных навыков, о лидерских и коммуникативных качествах, правилах подготовки резюме и новых способах подачи заявок на работу. Кроме того, для них была организована сессия вопросов и ответов со специалистами отдела кадров, а также проведены тематические и практические тренинги на такие темы, как «Навыки будущего», «Пробное интервью», «Планирование карьеры» и «Тайм-менеджмент».

Следует отметить, что проект «YouthCan!», реализуемый при поддержке Azercell, направлен на образование, профессиональное развитие и трудоустройство юных воспитанников «Детских Деревень SOS». Лидирующий оператор мобильной связи продолжает работу над проектами, ориентированными на защиты здоровья и прав людей, нуждающихся в особом уходе и принадлежащих к уязвимым группам населения, содействуя получению ими качественного образования и интеграции в общество.