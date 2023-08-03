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4 августа, 2023
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Meta выпустила нейросеть AudioCraft для создания аудио и музыки

Meta AudioCraft

Компания Meta выпустила нейросеть AudioCraft с открытым исходным кодом, которая создает музыку и звуки, полностью основываясь на текстовом запросе пользователя.

Для работы используются три модели искусственного интеллекта. MusicGen предназначена для создания музыки и обучена на «20 000 часов музыки, принадлежащей Meta или лицензированной специально для этой цели», AudioGen генерирует звуки и эффекты окружающей среды, а EnCodec обеспечивает качественную обработку звука.

Отмечается, что за счет открытого исходного кода разработчики могут улучшать нейросеть и обучать ее дальше:

«Мы понимаем, что наборы данных, используемые для обучения наших моделей, не отличаются разнообразием: большая часть музыки в западном стиле, пары аудио-текст с текстом и метаданными написаны на английском языке. Поделившись кодом для AudioCraft, мы надеемся, что другим исследователям будет легче тестировать новые подходы к ограничению или устранению потенциальной предвзятости и неправильного использования генеративных моделей».

AudioCraft генерирует музыку не только на основе текстового запроса, но может работать с уже существующей музыкой, а также основываться на записи с микрофона.

Прослушать готовые записи можно на сайте AudioCraft.

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