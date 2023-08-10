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11 августа, 2023
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В Google Docs и Google Drive тестируют функцию электронной подписи

Google Docs Google Drive

Компания Google объявила о запуске открытого бета-тестирования электронной подписи в Workspace. Об этом сообщается в блоге компании.

Новая функция будет доступна в Google Docs и Google Drive для индивидуальных и групповых учетных записей. С помощью электронной подписи пользователи сервиса смогут подписывать документы без необходимости распечатывать их в бумажном виде.

«Чтобы упростить рабочий процесс, мы изначально интегрировали eSignature в Google Docs, что позволит пользователям запрашивать и добавлять подписи к официальным документам непосредственно в облачном сервисе», — отметили в компании.

В будущем Google планирует запустить дополнительные функции для eSignature, включая возможность подписи документов несколькими пользователями, возможность запрашивать электронную подпись от пользователей, не имеющих Gmail и возможность подписи документов в формате PDF.

Google Docs Google Drive

В течение следующих 15 дней компания бесплатно введет новую функцию для ограниченного числа пользователей Workspace. В бета-тестировании новой функции могут принять участие пользователи разных групп, если их администраторы подадут соответствующую заявку.

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