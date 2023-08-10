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11 августа, 2023
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Представлен Lexus RX 450h+ (2024) с подключаемым гибридом

Lexus RX 450h+ (2024)

В новом модельном году Lexus RX 450h+ получит подключаемый гибридный силовой агрегат. Полноприводный кроссовер оборудован установкой PHEV с подключаемым гибридом NX, это означает, что под капотом находится 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, поддерживаемый двумя электродвигателями и литий-ионным аккумулятором. Эта комбинация генерирует пиковую мощность 304 л. с., что позволяет разгоняться автомобилю от 0 до 96 км/ч за 6,2 сек. Максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч, а одного заряда аккумулятора хватает на 56 км.

Lexus RX 450h+ (2024)

В стандартной комплектации гибридный кроссовер оснащен зарядным кабелем уровня 1 для розеток на 120 В. Используя максимально доступный зарядный ток 240 В «в идеальных условиях», RX 450h+ можно полностью зарядить примерно за 2,5 ч. с помощью встроенного зарядного устройства мощностью 6,6 кВт.

В базовой комплектации автомобиль получит 21-дюймовые колеса, четыре сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, с окружающим освещением, рулевым колесом с подогревом, панорамной стеклянной крышей и аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson с 21 динамиком.

Lexus RX 450h+ (2024) будет предложен покупателям в восьми цветах кузова (Eminent White Pearl, Cloudburst Grey, Iridium, Caviar, Matador Red Mica, Copper Crest, Nori Green Pearl и Nightfall Mica.

Цена стартует с отметки $70 080. Для сравнения — RX 350h Luxury 2023 года предлагается за $58 750.

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