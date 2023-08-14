В честь 10-летия Telegram функция Stories стала бесплатна для всех пользователей

Популярный мессенджер Telegram сегодня празднует 10 лет с момента своего основания. 14 августа 2013 года приложение мессенджера появилось в каталоге App Store.

«Всего за десятилетие Telegram набрал более 800 миллионов активных пользователей исключительно благодаря сарафанному радио. Благодаря многочисленным обновлениям и улучшениям за эти годы Telegram изменил представление о том, каким должен быть современный обмен сообщениями», — написал Павел Дуров, основатель мессенджера, в своем канале.

Он также сообщил, что функция Stories (Истории), которая появилась в июле только для Premium-подписчиков, станет доступной всем пользователям, но с некоторыми ограничениями.

Пользователи Telegram без Premium-подписки смогут публиковать не более 3 историй в сутки (с подпиской — до 100). Таймер доступности публикации — 24 часа (с подпиской до 48 часов). Добавление расширенного описания – не более 200 символов. Кроме того, без подписки пользователь не сможет смотреть Stories анонимно.

Все остальные функции доступны всем пользователям, например, снимать видео сразу с двух камер, добавлять стикеры и редактировать видео.

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