Представлен тонкий и легкий планшет Vivo Pad Air с 2,8К-экраном

В Китае состоялась премьера планшета Vivo Pad Air. Модель получилась довольно тонкой и легкой: габариты составляют 259,73 x 176,0 x 6,67 мм, вес – 530 гр.

Vivo Pad Air оборудован IPS-экраном с диагональю 11,5 дюйма, разрешением 2,8К (1800×2880 пикселей) и кадровой частотой 144 Hz. Частота сенсорного слоя — до 540 Hz. Яркость составляет 500 нит. Есть поддержка HDR 10 и стилуса Vivo Pencil 2

В основе планшета лежит процессор Qualcomm Snapdragon 870 с графикой Adreno 650, объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – от 128 до 512 Gb.

Емкость аккумулятора — 8500 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 44 Вт. В оснащение устройства также входят поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чип NFC, разъем USB Type-C, 8 Мп основная камера, 5 Мп фронтальная и четыре динамика.

Цены на Vivo Pad Air: 8/128 Gb — $250, 8/256 Gb — $275, 12/256 Gb — $315, 12/512 Gb — $360. Планшет поступит в продажу в Китае 18 августа.

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