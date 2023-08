«Tetris» kitabının müəllifi Apple və The Tetris şirkətini məhkəməyə verib

Yazıçı Den Akerman Apple və The Tetris Company sahiblərini məhkəməyə verib. O hesab edir ki, onlar onun “The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World” kitabını icazəsiz Tetris filmi üçün uyğunlaşdırıblar.

Akerman, Apple filminin eyni hissləri yaratdığını hesab edir. İddialara görə, kaset hətta onun 2016-cı ildəki kitabından bir sıra fəsillərin sözsüz uyğunlaşmasına qədər səhnələri əks etdirir. Yazıçının sözlərinə görə, söhbət hüquqların pozulmasından, işgüzar münasibətlərə qanunsuz müdaxilədən gedir.

Dan Akerman ayrıca qeyd edir ki, 2016-cı ildə kitabının bir nüsxəsini The Tetris Company-yə göndərib, lakin şirkət onun əqli mülkiyyətinə lisenziya verməkdən imtina edib və cavab olaraq rədd məktubu göndərib. İndi kitabın müəllifi filmin istehsal büdcəsinin 3%-i məbləğində təzminat və eyni məbləğdə cərimə tələb edir. Ümumilikdə, Ackerman təxminən 5 milyon dollar almağa ümid edir.

Xatırladaq ki, Tetris filmi 2023-cü ilin martında Apple TV+-da nümayiş etdirilib. Bu, oyunun yaradılması hekayəsindən bəhs edir və əsas rolları Taron Egerton (Hank Rogers) və Nikita Efremov (Aleksey Pajitnov) ifa ediblər.

