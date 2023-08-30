Samsung выпустил карты памяти PRO Ultimate со скоростью чтения до 200 МБ/с

Компания Samsung выпустила новую серию карт памяти PRO Ultimate с повышенной скоростью и надежностью для профессиональных создателей контента. Новые карты будут доступны в форматах MicroSD и полноразмерном SD.

Благодаря интерфейсу UHS-I, Samsung PRO Ultimate поддерживают скорость чтения и записи до 200 МБ/с и 130 МБ/с соответственно. Этого, по заявлению производителя, достаточно для работы с большими файлами — например, видеороликами в разрешении 4K. Карты представлены в широком спектре емкостей от 64 Gb до 512 Gb.

Отмечается, что новинки способны выдерживать 72-часовое погружение в воду на глубину до 2 м, падение с высоты до 5 м, а также работу в температурном диапазоне от -25 до +85 градусов по Цельсию.

Заявлена совместимость с зеркальными фотоаппаратами, видеокамерами, ПК и ноутбуками, Android-смартфонами, планшетами, игровыми консолями, экшн-камерами, дронами и другими устройствами. Предусмотрена поддержка функции коррекции ошибок (ECC).

Карты Samsung PRO Ultimate в формате microSD с объемом 128, 256 и 512 Gb уже поступили в продажу на мировом рынке по цене $21, $41 и $65 соответственно ($29, $49 и $73 в комплекте с кардридером). В формате SD карты памяти на 64, 128, 256 и 512 Gb появятся на рынке в октябре за $19, $37, $55 и $85 (с кардридером — $27, $45, $63 и $93).

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