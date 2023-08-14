Stability AI представил нейросеть Stable Chat с открытым исходным кодом

Компания Stability AI, разработчик ИИ-генератора изображений Stable Diffusion, представила новую языковую модель Stable Chat с открытым исходным кодом. Нейросеть способна к рассуждению, пониманию лингвистических тонкостей и мастерством в решении сложных математических задач.

Разработчик запустил веб-сайт Stable Chat, который представляет собой платформу для исследователей и энтузиастов в области безопасности искусственного интеллекта. Пользователи смогут оценивать ответы нейросети, изучать их и делиться своим мнением по поводу его полезности и безопасности.

Отмечается, что уделяется большое внимание маркировке любого потенциально предвзятого или вредоносного контента, что позволяет оперативно корректировать поведение ИИ-модели, обеспечивая ее оптимальную производительность.

На данное время ИИ-модель Stable Chat находится на начальной стадии тестирования, поэтому бота не рекомендуется использовать в коммерческих целях. Для регистрации на сайте требуется создать учетную запись или использовать существующий аккаунт Google.

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