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25 августа, 2023
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Sony купила производителя Hi-End-аудиотехники Audeze

Sony Audeze

Sony Interactive Entertainment LLC (SIE) объявила о покупке производителя аудиотехники Hi-End Audeze. С этим приобретением SIE хочет укрепить свои позиции по внедрению инновационных продуктов в области звука в играх PlayStation.

Audeze – американская компания, производящая с 2008 года профессиональные, аудиофильские и игровые наушники, признанные эталонными во всем мире, по собственной, уникальной магнито-планарной технологии. Оборудование Audeze используется не только обычными потребителями, но также и профессионалами звукозаписи, в том числе звукорежиссерами многих студий разработки игр.

Audeze продолжит работать независимо, разрабатывая мультиплатформенные продукты и одновременно «получая выгоду от участия в экосистеме PlayStation». Условия и сумма сделки не разглашаются в связи с договорными обязательствами.

Пару дней назад Sony представила новую гарнитуру Pulse Elite и компактные беспроводные наушники Pulse Explore, в которых будут использоваться магнито-планарные драйверы.

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