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25 августа, 2023
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Azercell удостоен одной из самых престижных наград в мире бизнеса

Azercell

Лидирующий мобильный оператор признан «Самой инновационной технологической компанией года» по версии международной бизнес-премии STEVIE

Компания ООО «Azercell Telecom» завоевала звание «Самой инновационной технологической компании года» в конкурсе STEVIE, участие в котором в этом году приняли различные международные организации из более 60 стран мира. Инновационные проекты, реализованные лидирующим мобильным оператором в сфере телекоммуникаций и направленные на улучшение качества жизни людей, получили высокую оценку международного жюри.

Следует отметить, что именно Azercell первым представил в Азербайджане стандарт связи пятого поколения (5G). Так, в декабре прошлого года лидирующий оператор мобильной связи запустил первую в стране сеть 5G в тестовом режиме для ряда моделей смартфонов. В этом году Azercell в сотрудничестве с Apple сделал эту технологию доступной для пользователей iPhone по всей стране. Также компания стала первым отечественным оператором мобильной связи, получившим эксклюзивную лицензию 5G для смартфонов Samsung.

Все эти достижения были учтены в процессе голосования независимого международного жюри, в состав которого вошли более чем 230 влиятельных бизнес-экспертов со всего мира. Церемония награждения победителей состоится в октябре текущего года в столице Италии — Риме.

Отметим, что компания «Azercell Telecom» и ранее признавалась компанией года в различных номинациях и была неоднократно удостоена наград STEVIE.

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