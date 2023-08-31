В Call of Duty: Modern Warfare III добавят нейросеть для отслеживания токсичных высказываний в голосовом чате

В Call of Duty: Modern Warfare III появится нейросеть ToxMod от компании Modulate, которая будет отслеживать токсичные высказывания игроков в голосовом чате. Поддержку нейросети добавят 10 ноября.

Нейросеть будет в реальном времени идентифицировать разжигание ненависти, радикальные высказывания и членовредительские призывы в режиме реального времени, а также оценивать тон и эмоциональность высказываний. Отмечается, что ИИ работает в три этапа: сортировка, анализ и эскалация. ИИ также будет уделять внимание и реакции других геймеров на поведение людей, находящихся с ними в одной сессии.

Система сможет отправлять необходимые записи разговоров на внутренний сервер, а при необходимости — указывать модераторам на нарушителей, которые примут окончательное решение в их отношении. Сначала нейросеть будет реагировать только фразы на английском, но со временем список поддерживаемых языков расширят. Тестирование технологии уже началось в Северной Америке для Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Call of Duty: Warzone 2.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare III состоится 10 ноября на PC, PlayStation и Xbox.

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