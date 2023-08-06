С 7 августа взимание платы за стоянку транспортных средств будет осуществляться только в безналичном порядке. Советуем водителям учитывать это и не совершать незаконных платежей. Также совершенно незаконно требовать от водителей наличные деньги за парковку.

Платежи будут осуществляться через мобильное приложение, SMS или платежный терминал. Внедрение платных парковок будет начинаться постепенно, начиная с центра Баку и 1-й зоны.

Водители должны открыть мобильное приложение сразу после парковки и подтвердить начало парковки. Тем, кто хочет произвести оплату с помощью SMS, необходимо при начале парковки отправить госномер автомобиля, номер парковки и парковочное место на короткий номер 1181. В противном случае на водителей будет наложен штраф. Также будут оштрафованы те, кто паркует свои автомобили в местах, не предназначенных для парковки.

К процессу будут привлекаться супервайзеры, а также волонтеры с целью соблюдения установленных правил парковки на стоянках, контроля за оплатой, а также просветительской и информационной работы на местах.