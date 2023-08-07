Компания Pure Storage представила модели FlashArray//X и FlashArray//C R4 нового поколения, обеспечивающие самые значительные улучшения производительности, эффективности и безопасности за всю историю

Новые модели предлагают на 40% более высокую производительность, на 30% больше встроенного сжатия для максимального увеличения емкости хранилища и улучшенную защиту от программ-вымогателей благодаря непрерывной модернизации.

Pure Storage стремится удовлетворить растущий спрос на гибкость в управлении ростом данных, изменениями приложений и технологическими достижениями при минимизации затрат.

В моделях FlashArray//X и FlashArray//C R4 интегрировано аппаратное обеспечение с единой операционной средой Purity, что делает их ведущими all-flash платформами в отрасли. Модели обеспечивают существенный скачок в производительности и масштабируемости, позволяя компаниям работать с ресурсоемкими приложениями и критически важными рабочими нагрузками при одновременном снижении затрат на управление до 74% по сравнению с традиционными системами хранения данных. Подписчики Pure Storage Evergreen//Forever могут воспользоваться преимуществами производительности и эффективности без каких-либо дополнительных затрат или перерывов в работе.

Основные характеристики последних моделей FlashArray включают:

Увеличение производительности до 40%: Модели R4 обеспечивают значительный прирост производительности: скорость работы памяти увеличена более чем на 80%, а поточная компрессия улучшена на 30% для увеличения ёмкости хранилища. Модели FlashArray//X и FlashArray///C R4, созданные на базе технологии PCIe Gen4 и использующие новейший чипсет Intel Xeon и оперативную память DDR5 DRAM, обладают большой мощностью для поддержки различных рабочих нагрузок, обеспечивая до 74% экономии совокупной стоимости владения (TCO).

Модели R4 обеспечивают значительный прирост производительности: скорость работы памяти увеличена более чем на 80%, а поточная компрессия улучшена на 30% для увеличения ёмкости хранилища. Модели FlashArray//X и FlashArray///C R4, созданные на базе технологии PCIe Gen4 и использующие новейший чипсет Intel Xeon и оперативную память DDR5 DRAM, обладают большой мощностью для поддержки различных рабочих нагрузок, обеспечивая до 74% экономии совокупной стоимости владения (TCO). Расширенный выбор для критически важных рабочих нагрузок: Компания Pure Storage представила модель FlashArray//C90, расширяющую линейку FlashArray//C и предлагающую больше возможностей для критически важных рабочих нагрузок и данных, не требующих задержки до 2 мс. Это делает их идеальной платформой для оперативных баз данных, консолидации рабочих нагрузок, обеспечения непрерывности бизнес-процессов и аварийного восстановления (BCDR), а также файловых рабочих нагрузок, включая VMware, PAC и файловые хранилища.

Компания Pure Storage представила модель FlashArray//C90, расширяющую линейку FlashArray//C и предлагающую больше возможностей для критически важных рабочих нагрузок и данных, не требующих задержки до 2 мс. Это делает их идеальной платформой для оперативных баз данных, консолидации рабочих нагрузок, обеспечения непрерывности бизнес-процессов и аварийного восстановления (BCDR), а также файловых рабочих нагрузок, включая VMware, PAC и файловые хранилища. Самые ёмкие флэш-накопители в отрасли: Модель FlashArray//C будет включать готовящиеся к выпуску модули QLC DirectFlash Modules (DFM) ёмкостью 75 ТБ со встроенной энергонезависимой оперативной памятью, а модель FlashArray//X будет включать модули TLC DFM емкостью 36 ТБ. Эти DFM обеспечивают улучшенную плотность на стойко-единицу, позволяя получить 1,5 ПБ на 3RU, что на 106% больше. DFM уменьшают требования к занимаемой площади в стойке, увеличивают ёмкость и повышают пропускную способность NVRAM. Технология DirectFlash также обеспечивает повышенную надежность и энергоэффективность по сравнению с конкурирующими массивами all-flash.

Модель FlashArray//C будет включать готовящиеся к выпуску модули QLC DirectFlash Modules (DFM) ёмкостью 75 ТБ со встроенной энергонезависимой оперативной памятью, а модель FlashArray//X будет включать модули TLC DFM емкостью 36 ТБ. Эти DFM обеспечивают улучшенную плотность на стойко-единицу, позволяя получить 1,5 ПБ на 3RU, что на 106% больше. DFM уменьшают требования к занимаемой площади в стойке, увеличивают ёмкость и повышают пропускную способность NVRAM. Технология DirectFlash также обеспечивает повышенную надежность и энергоэффективность по сравнению с конкурирующими массивами all-flash. Постоянные инновации без сбоев: Компания Pure Storage гарантирует, что клиенты смогут воспользоваться преимуществами обновлений R4 бесплатно благодаря процессу обновления без сбоев и простоев, облегченному архитектурой Evergreen и предложением подписки. Кроме того, функция Evergreen//Flex позволяет повторно использовать аппаратные компоненты и контроллеры в семействе продуктов. Компания Pure Storage успешно реализовала обновление без сбоев для более чем 30 000 активных массивов хранения данных, став лидером в сфере непрерывных инноваций.

Компания Pure Storage гарантирует, что клиенты смогут воспользоваться преимуществами обновлений R4 бесплатно благодаря процессу обновления без сбоев и простоев, облегченному архитектурой Evergreen и предложением подписки. Кроме того, функция Evergreen//Flex позволяет повторно использовать аппаратные компоненты и контроллеры в семействе продуктов. Компания Pure Storage успешно реализовала обновление без сбоев для более чем 30 000 активных массивов хранения данных, став лидером в сфере непрерывных инноваций. Улучшенная защита данных: Функция FlashArray Auto-on SafeMode была распространена на новые тома в существующих массивах, обеспечивая улучшенную защиту данных. Это включает в себя новое расписание моментальных снимков по умолчанию и защиту моментальных снимков на срок до 30 дней, обеспечивая клиентам максимальную безопасность данных без дополнительных усилий. Также для индивидуальных требований к защите доступны гранулярные элементы управления.

В целом, модели нового поколения FlashArray//X и FlashArray//C R4 от компании Pure Storage обеспечивают значительный прогресс в производительности, эффективности и безопасности, удовлетворяя растущим потребностям хранения данных у глобальных предприятий. Эти модели обеспечивают комплексное решение проблем, связанных с ростом данных, изменениями в приложениях и бюджетными ограничениями, позволяя организациям беспрепятственно и экономически эффективно масштабировать свою деятельность.

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