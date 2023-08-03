AV-Comparatives: решение «Лаборатории Касперского» для бизнеса на 100% защищено от взлома

Решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса показало 100%-ую эффективность против попыток несанкционированного вмешательства в свою работу по итогам теста независимой лаборатории AV-Comparatives. Продукт способен защитить себя от внесения изменений со стороны конечных пользователей и третьих сторон, а также оградить сервисы, внутренние процессы, файлы и записи из реестров от любых попыток нелегитимного вмешательства — даже если речь идёт о привилегированных пользователях. Решение «Лаборатории Касперского» выполнило сертификационные требования, успешно отразив все атаки во время исследования.

В ходе кибератак на бизнес злоумышленники часто пытаются отключить внутренние системы безопасности перед тем, как перейти к последующим активным действиям внутри инфраструктуры компании. Поэтому защитные решения должны иметь механизмы, которые защитят и их самих от компрометации, тем самым дав возможность обнаружить и оставить атаку.

С 2022 года организация AV-Comparatives начала проводить специализированные исследования, в частности с 2023 года — тест по проверке качества защиты от несанкционированного вмешательства (Anti-Tampering test). Он создан для защитных решений, работающих на платформе Windows 10, и направлен на поиск в них уязвимостей, с помощью которых можно отключить их или изменить настройки, а затем атаковать корпоративные сети. Разработчикам защитных решений заранее не было известно о выбранных тестерами методах атаки. Успешно пройти сертификацию могли только те решения, которые отразили 100% атак. Отчёты также публиковались только по тем продуктам, которые справились со всеми угрозами.

«Лаборатория Касперского» подала заявку на проверку эффективности решения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса против несанкционированного вмешательства в апреле 2023 года, а в мае получила сертификат. Защитное решение успешно отразило все попытки отключить его, удалить, изменить настройки, нарушить процесс обновлений, внести инструменты злоумышленников в «белый список».

«Лаборатория Касперского» регулярно демонстрирует эффективность своих технологий как в независимых тестах, моделирующих реальные угрозы, так и в специальных исследованиях, в том числе в тестах AV-TEST Ransomware и Fileless. Также в 2022 году решение Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert подтвердило свою способность надёжно защищать учётные данные системы или домена от кражи во время проводимых LSASS-атак в рамках исследования AV-Comparatives The 2022 OS Credential Dumping: LSASS Memory Test.

«Мы постоянно участвуем в разных независимых тестах. Для нас это отличная возможность совершенствовать свои технологии и продукты, чтобы они могли противостоять новым угрозам и при этом были удобны в использовании. Участники исследования ничего не знали о методах, которые планировали использовать специалисты AV-Comparatives для проверки качества защиты от несанкционированного вмешательства. Это определило сложность и ценность результатов проведённого тестирования. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — это передовое технологическое решение, которое предоставляет очень гибкие возможности настройки и укрепления системы защиты, что сводит к минимуму возможности атак. Мы гордимся тем, что наше решение получило наивысший балл в этом исследовании», — комментирует Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз в «Лаборатории Касперского».

«С 2022 года в дополнение к нашим традиционным тестам мы проводим специальные исследования, чтобы помочь вендорам выяснить, что можно улучшить в их технологиях и продуктах. В исследовании качества защиты от несанкционированного вмешательства мы использовали различные методы и инструменты для оценки устойчивости защитных решений ко взлому. Решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса предотвратило все попытки несанкционированного вмешательства и показало отличные результаты», — комментирует Андреас Клементи, основатель и генеральный директор AV-Comparatives.

Посмотреть полный отчёт о результатах исследования качества защиты от несанкционированного вмешательства можно по ссылке. Узнать больше о Kaspersky Endpoint Security для бизнеса можно на странице продукта.