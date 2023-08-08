spot_img
8 августа, 2023
ДомойТелекомАкции и кампанииЧисло девушек, надевших дзюдоги в ответ на призыв «Девушкам белое к лицу»,...

Число девушек, надевших дзюдоги в ответ на призыв «Девушкам белое к лицу», достигло 900!

Azercell

Число девушек, присоединяющихся к социальной акции, проводимой «Azercell Telecom» и Федерацией дзюдо Азербайджана, стремительно растет. 900 девушек из многих регионов Азербайджана записались на занятия по дзюдо и уже принимают регулярное участие в тренировках в рамках кампании «Девушкам белое к лицу», направленной на повышении интереса к спорту и пропаганде здорового образа жизни в обществе.

Отметим, что в кампании могут принять участие девушки в возрасте от 7 до 14 лет. С целью побудить девушек к физической и социальной активности, помочь им воспитать такие личные качества, как уверенность в себе и целеустремленность, а также приобщить к занятиям дзюдо с перспективой представлять нашу страну на международных спортивных аренах, первые 1000 девушек получат в подарок дзюдоги и один месяц бесплатных тренировок.

Записать девушек на занятия по дзюдо или получить дополнительную информацию, можно по телефонам (+994 50) 226 28 34 и (+994 50) 226 28 35 или на сайте https://qizlaraagyarasir.az

Предыдущая статья
Представлены Honor MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro на базе Ryzen 7 7840HS
Следующая статья
Sony запустила тестирование облачного стриминга игр в 4K на PS5
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,115ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,089ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»