Представлен смартфон Vivo V29e с изменяющей цвет задней панелью

Компания Vivo представила смартфон V29e, который выделяется своим дизайном. Аппарат предлагается в двух расцветках корпуса — голубой и темно-красной. Второй вариант оснащен особой задней панелью, которая под воздействием УФ-излучения меняет цвет с красного на черный.

В остальном Vivo V29e является самым обычным среднебюджетным смартфоном. Загнутый по бокам AMOLED-экран устройства получил диагональ 6,78 дюйма, разрешение 2400×1080 пикселей и частоту обновления 120 Hz. Заявлены яркость до 1300 нит, 100% охват DCI-P3 и 105% NTSC.

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 695, объем ОЗУ – 8 Gb, ПЗУ — 128 или 256 Gb (поддерживаются карты microSD). В состав основной камеры входят 64 Мп (f/1.79, OIS) сенсор и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2). В верхней части экрана расположено небольшое отверстие для фронтальной 50 Мп камеры с автофокусировкой по глазам (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. Есть поддержка Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.1, GPS. Используется Android 13 с интерфейсом Funtouch OS 13.

Vivo V29e поступит в продажу 29 августа по следующим ценам: 8/128 Gb — $324, 8/256 Gb — $349.

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