Lenovo выпустила игровой ноутбук Legion R7000 2023 с Ryzen 7 7735H и GeForce RTX 4060

Компания Lenovo представила в Китае игровой ноутбук Legion R7000 2023, который выделяется соотношением технических характеристик и цены.

Ноутбук оснащен IPS-экраном с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 2,5К и кадровой частотой 165 Hz. За производительность отвечает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7735H с тактовой частотой до 4,75 GHz и современная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop на 8 Gb. Объем оперативной памяти DDR5-4800 в базовой комплектации составляет 16 Gb, емкость SSD-накопителя PCIe 4.0 — 512 Gb.

Цена Lenovo Legion R7000 2023 составляет от $865, ноутбук уже доступен для предварительного заказа в Китае, открытые продажи стартуют 6 сентября.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az