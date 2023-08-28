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29 августа, 2023
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Lenovo выпустила игровой ноутбук Legion R7000 2023 с Ryzen 7 7735H и GeForce RTX 4060

Lenovo Legion R7000 2023

Компания Lenovo представила в Китае игровой ноутбук Legion R7000 2023, который выделяется соотношением технических характеристик и цены.

Ноутбук оснащен IPS-экраном с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 2,5К и кадровой частотой 165 Hz. За производительность отвечает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7735H с тактовой частотой до 4,75 GHz и современная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop на 8 Gb. Объем оперативной памяти DDR5-4800 в базовой комплектации составляет 16 Gb, емкость SSD-накопителя PCIe 4.0 — 512 Gb.

Цена Lenovo Legion R7000 2023 составляет от $865, ноутбук уже доступен для предварительного заказа в Китае, открытые продажи стартуют 6 сентября.

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