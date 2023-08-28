На автосалоне в Чэнду (Китай) был представлен полностью электрический флагманский седан BMW i7 M70L. Автомобиль получил два электромотора суммарной мощностью 660 л.с., запас хода составляет 610 км, а на разгон до 100 км/ч уходит 3,7 сек. Габариты машины составляют 5391 х 1950 х 1548 мм, колесная база – 3215 мм.

В салоне находятся цифровая панель приборов с экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистема с экраном диагональю 14,9 дюйма и экран с диагональю 31 дюйм и разрешением 8К для задних пассажиров.

И передние, и задние кресла — с обогревом, вентиляцией, электрическими регулировками, массажером и подставкой для ног. Уже в базовой версии седан получил М-пакет и двухцветный окрас кузова.

Цена BMW i7 M70L составит $260,5 тыс.

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