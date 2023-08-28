New Zeon Digital Fest соберет в Баку ведущих экспертов и профессионалов из сферы цифровых технологий

New Zeon Digital Fest — событие, которое соберет в одном месте ведущих экспертов и профессионалов из сферы цифровых технологий и информационных технологий. Мероприятие запланировано на 9 сентября в помещении New Zeon Digital Hub, расположенном по адресу: Проспект Гейдара Алиева 205, Олимпийская деревня.

New Zeon Digital Fest представит уникальную платформу для обмена знаниями, опытом и новейшими тенденциями в мире цифровых технологий. Мероприятие будет включать в себя выступления и лекции от приглашенных специалистов и лекторов из разных стран, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Украину и Великобританию.

В рамках мероприятия будут организованы разнообразные воркшопы, посвященные темам 3D-печати как для детей, так и для взрослых, а также занятия по робототехнике. Участники смогут на практике ознакомиться с последними инновациями в этих областях и под руководством профессионалов освоить новые навыки.

New Zeon Digital Hub представляет собой современное рабочее пространство и бизнес-центр, предоставляющий идеальную среду для творчества и развития цифровых проектов. Миссией New Zeon Digital Hub является стать катализатором для стартапов, а также местом, где компании и предприниматели могут находить партнеров, специалистов и инвесторов.

«Мы стремимся создать не просто мероприятие, но и уникальную платформу для обмена опытом, знаниями и вдохновением в области цифровых технологий», — отметил представитель организаторов.

Мероприятие организовано при поддержке таких компаний, как 4SIM, Turan Legal, ELSTATE, ILLY, Meyseri, Start It, которые разделяют цели и задачи New Zeon Digital Fest.

New Zeon Digital Fest — это идеальная возможность для всех заинтересованных лиц погрузиться в мир цифровых технологий, обменяться опытом и идеями, а также найти новых партнеров и возможности для развития. Мероприятие состоится 9 сентября в New Zeon Digital Hub.

Для запросов о пресс-аккредитации, дополнительной информации и сотрудничестве, а также по поводу приобретения билетов, пожалуйста, обращайтесь:

Сайт: fest.newzeon.az/23

Телефон: +994 50 800 31 37

Email: [email protected]